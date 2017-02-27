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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2825282628272828>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 377
Не нижче 24.50
54%
205
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:47

  edvardd написав:холява
а кто писал - мостам кирдык?
Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад.

Вы считаете, что этим проблема уже решена? Ню-ню...
Не забывайте, что 15 лет назад тоже объявили тендер и кто-то даже его выиграл.
А тут даже до самого тендера дело не дошло.

Пока что мостам не то чтобы кирдык, но зависли в воздухе. И подвижек в этом вопросе нет.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:50

  Libo написав:
  Сибарит написав: Напомню, что завтра в США выходной - День Благодарения.


Индейка сегодня по $1.29 - $1.99 за фунт. Один небольшой индюк тянет минимум на 40-60 фунтов.


Капитан, вы что-то запутались в показаниях: не могу себе представить небольшую индейку/индюка весом от 20 до 30 кг... Или вам пора прекращать ставить свои опыты на животных.
Жирный, откормленный крупный индюк редко когда больше 10кг. Обычно 7-8 кг.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 23:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- тільки почати потрібно "цінову політику/війну" з ліків і харчів! - щоб певні структури жорстко зайнялись цим(контролем цін)


пропоную почати з магазину долярчика!
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:01

  p_vovk74 написав:Капитан, вы что-то запутались в показаниях: не могу себе представить небольшую индейку/индюка весом от 20 до 30 кг... Или вам пора прекращать ставить свои опыты на животных.
Жирный, откормленный крупный индюк редко когда больше 10кг. Обычно 7-8 кг.


Я специально искал самого маленького и нашел только в 20 фунтов. Реально тут здоровые, как у вас поросята. Есть и в 80 фунтов. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:02

  Pupsik написав:
  freeze написав:
А зачем Вам гривнеукрепляж ? Мне кажется такие цифры добра уже не несут.


Укрепление национальной валюты ведет к улучшению благосостояния людей, которые получают доход в гривне.


Не все так просто - нужно моделировать все ключевые макро-показатели на разных значениях курса (чем, смею предположить, никто профессионально не занимается).

С одной стороны, низкий курс валюты ослабляет инфляционное давление.
С другой - снижает прибыли экспортеров и доходы Бюджета.
С третьей - стимулирует потребление импорта и ухудшает внешнеготорговое сальдо.
С четвертой - увеличивает инвестиции компаний, работающих на внутренний рынок.
С пятой - увеличивает гривневые накопления и снижает спрос населения на валюту.
С шестой - снижает стоимость обслуживания внешнего и увеличивает стоимость обслуживания внутреннего госдолга.
С седьмой - стимулирует приток спекулятивного капитала...

И т.д.

Кабмин наезжает на НБУ, что тот не дает им корректный прогноз курса, а между тем, курс - это вопрос курицы и яйца. Может реактивно корректироваться Нацбанком, а может и проактивно управляться экономической политикой...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:05

  edvardd написав:Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад.
Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.
Нехило так - пол ярда зелени на мостик!
И это только начало, дай Бог чтобы по итогу в ярд уложились. Хотя, наверное, это лучше чем спустить 500 лимонов кредитных евро на вертолеты, которых пока никто не видел...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:10

  Libo написав:
  p_vovk74 написав:Капитан, вы что-то запутались в показаниях: не могу себе представить небольшую индейку/индюка весом от 20 до 30 кг... Или вам пора прекращать ставить свои опыты на животных.
Жирный, откормленный крупный индюк редко когда больше 10кг. Обычно 7-8 кг.


Я специально искал самого маленького и нашел только в 20 фунтов. Реально тут здоровые, как у вас поросята. Есть и в 80 фунтов. :?

Реально, завязывайте с химикатами! Мне трудно представить даже 20 фунтового индюка, но 80 фунтов??? Вот уж этого я бы не стал есть вообще. Здоровье дороже.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:10

  asti написав:
  edvardd написав:Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад.
Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.
Нехило так - пол ярда зелени на мостик!
И это только начало, дай Бог чтобы по итогу в ярд уложились. Хотя, наверное, это лучше чем спустить 500 лимонов кредитных евро на вертолеты, которых пока никто не видел...

Вот что нам пишут в nv.ua:
В 2014 году строительство Запорожского моста остановилось из-за отсутствия финансирования, было построено 118 метров конструкции (без основы под дорожное покрытие). К этому моменту, за 2004−2013 годы на строительство уже было потрачено 2,4 млрд грн (более $300 млн).

https://nv.ua/biz/experts/nedostroi-i-k ... 56018.html
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:21

  asti написав:Нехило так - пол ярда зелени на мостик!
И это только начало, дай Бог чтобы по итогу в ярд уложились. Хотя, наверное, это лучше чем спустить 500 лимонов кредитных евро на вертолеты, которых пока никто не видел...


Вы уже и против мостов?
Против макроэкономической стабилизации, против стабильной гривны, против зарплат в $400-$500, против снижения ставок, а теперь еще и массовое негодование по поводу строительства мостов? Типа, нех шастать, да? :lol:
В Америке в общей сложности 600 тыщ мостов и продолжают строить. Один мост на 500 человек. Это людям удобно и выгодно. А у вас на город-миллионник по пальцам посчитать можно. И все равно против. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:41

  Libo написав:
  asti написав:Нехило так - пол ярда зелени на мостик!
И это только начало, дай Бог чтобы по итогу в ярд уложились. Хотя, наверное, это лучше чем спустить 500 лимонов кредитных евро на вертолеты, которых пока никто не видел...


Вы уже и против мостов?
Против макроэкономической стабилизации, против стабильной гривны, против зарплат в $400-$500, против снижения ставок, а теперь еще и массовое негодование по поводу строительства мостов? Типа, нех шастать, да? :lol:
В Америке в общей сложности 600 тыщ мостов и продолжают строить. Один мост на 500 человек. Это людям удобно и выгодно. А у вас на город-миллионник по пальцам посчитать можно. И все равно против. :?

Есть большая разница между "строить" и "пилить бюджет". Никто не против строительства, тем более что в большинстве стран строительство - один из двигателей экономики.
Но большинство адекватных людей против тупой растраты денег налогоплательщиков. Тем более - такой явной и с особым цинизмом.
p_vovk74
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