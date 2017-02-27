Додано: Чет 28 лис, 2019 00:02

Pupsik написав: freeze написав:

А зачем Вам гривнеукрепляж ? Мне кажется такие цифры добра уже не несут. А зачем Вам гривнеукрепляж ? Мне кажется такие цифры добра уже не несут.



Укрепление национальной валюты ведет к улучшению благосостояния людей, которые получают доход в гривне. Укрепление национальной валюты ведет к улучшению благосостояния людей, которые получают доход в гривне.

Не все так просто - нужно моделировать все ключевые макро-показатели на разных значениях курса (чем, смею предположить, никто профессионально не занимается).С одной стороны, низкий курс валюты ослабляет инфляционное давление.С другой - снижает прибыли экспортеров и доходы Бюджета.С третьей - стимулирует потребление импорта и ухудшает внешнеготорговое сальдо.С четвертой - увеличивает инвестиции компаний, работающих на внутренний рынок.С пятой - увеличивает гривневые накопления и снижает спрос населения на валюту.С шестой - снижает стоимость обслуживания внешнего и увеличивает стоимость обслуживания внутреннего госдолга.С седьмой - стимулирует приток спекулятивного капитала...И т.д.Кабмин наезжает на НБУ, что тот не дает им корректный прогноз курса, а между тем, курс - это вопрос курицы и яйца. Может реактивно корректироваться Нацбанком, а может и проактивно управляться экономической политикой...