Это сложная задача нашей жизни и её бассейна - по одной трубе втекает, а по другой вытекает … И выток есть стохастическая величина с массой неопределенностей и непредсказуемостей ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лис, 2019 00:46
Додано: Чет 28 лис, 2019 01:03
Я про индюков, но в другом смысле …
В Украине трудится и живет более 10 тыщ американцев. Они все на День Благодарения заказывают индюков через посольство и им привозят их специальными грузовыми рейсами из США. Обходится им по $150-$200 за штуку с доставкой.
Представьте, наш какой-то фермер выращивает и поставляет хотя бы половину этого объема … Свежее, чтоб экологически чистых, вкусных … Объем реализация под лимон баксов.
Соблюдение норм и качества. Гарантированный потребитель. Риспект и уважуха величайшей державы миры и от госдепа.
И за тридцать лет никто даже не попытался. А уже б поимел на этом $30 млн ...
А говорите, великая аграрная держава.
Додано: Чет 28 лис, 2019 01:25
Спалили хату .
Ахметов и Порошенко попросили исключить их из рейтинга богатейших евреев.
Додано: Чет 28 лис, 2019 02:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ГТС оценили в 120млн$, треш
НАК Нафтогаз Украины оценил рыночную стоимость активов дочерней компании Укртрансгаз, на балансе которой находится газотранспортная система (ГТС) Украины, в 3,2 млрд грн ($120 млн). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Укртрансгаза.
Оценка совершена в рамках анбандлинга - отделения Оператора ГТС от Нафтогаза. Ее подтвердили аудиторы компании Ernst&Young.
Ut sementem feceris, ita et metes
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