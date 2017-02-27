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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2825282628272828

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 377
Не нижче 24.50
54%
205
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:46

  Мизантрóп написав:
  edvardd написав:а запасов водки, что нет?
у алкашей такого не бывает.Все до капли.


Это сложная задача нашей жизни и её бассейна - по одной трубе втекает, а по другой вытекает … И выток есть стохастическая величина с массой неопределенностей и непредсказуемостей ... :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 01:03

  p_vovk74 написав:Реально, завязывайте с химикатами! Мне трудно представить даже 20 фунтового индюка, но 80 фунтов??? Вот уж этого я бы не стал есть вообще. Здоровье дороже.

Я про индюков, но в другом смысле …
В Украине трудится и живет более 10 тыщ американцев. Они все на День Благодарения заказывают индюков через посольство и им привозят их специальными грузовыми рейсами из США. Обходится им по $150-$200 за штуку с доставкой.
Представьте, наш какой-то фермер выращивает и поставляет хотя бы половину этого объема … Свежее, чтоб экологически чистых, вкусных … :shock: Объем реализация под лимон баксов. :shock:
Соблюдение норм и качества. Гарантированный потребитель. Риспект и уважуха величайшей державы миры и от госдепа.
И за тридцать лет никто даже не попытался. А уже б поимел на этом $30 млн ...
А говорите, великая аграрная держава. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 01:25

Спалили хату . :)

Ахметов и Порошенко попросили исключить их из рейтинга богатейших евреев.
http://m.dengi.ua/news/114990_Ahmetov_i ... vreev.html
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 02:11

А с TOMом доллар растёт у нас или падает?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 02:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ГТС оценили в 120млн$, треш

НАК Нафтогаз Украины оценил рыночную стоимость активов дочерней компании Укртрансгаз, на балансе которой находится газотранспортная система (ГТС) Украины, в 3,2 млрд грн ($120 млн). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Укртрансгаза.

Оценка совершена в рамках анбандлинга - отделения Оператора ГТС от Нафтогаза. Ее подтвердили аудиторы компании Ernst&Young.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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