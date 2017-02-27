p_vovk74 написав:Реально, завязывайте с химикатами! Мне трудно представить даже 20 фунтового индюка, но 80 фунтов??? Вот уж этого я бы не стал есть вообще. Здоровье дороже.
Я про индюков, но в другом смысле … В Украине трудится и живет более 10 тыщ американцев. Они все на День Благодарения заказывают индюков через посольство и им привозят их специальными грузовыми рейсами из США. Обходится им по $150-$200 за штуку с доставкой. Представьте, наш какой-то фермер выращивает и поставляет хотя бы половину этого объема … Свежее, чтоб экологически чистых, вкусных … Объем реализация под лимон баксов. Соблюдение норм и качества. Гарантированный потребитель. Риспект и уважуха величайшей державы миры и от госдепа. И за тридцать лет никто даже не попытался. А уже б поимел на этом $30 млн ... А говорите, великая аграрная держава.
НАК Нафтогаз Украины оценил рыночную стоимость активов дочерней компании Укртрансгаз, на балансе которой находится газотранспортная система (ГТС) Украины, в 3,2 млрд грн ($120 млн). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Укртрансгаза.
Оценка совершена в рамках анбандлинга - отделения Оператора ГТС от Нафтогаза. Ее подтвердили аудиторы компании Ernst&Young.
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
edvardd написав:холява а кто писал - мостам кирдык? Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад. Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик. По его словам, данный мост является "печально известным памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам". Голик напомнил, что две недели назад они с премьером Александром Гончаруком и руководителем Укравтодора Александром Кубраковым осмотрели долгострой. Тогда было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на его достройку. "Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Знал бы кто каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма", - отметил советник премьера. Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2019 года. Начало аукциона назначено на 31 января 2020 года. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.
Еще ни одной власти Незалежной Украины не удалось возвести мост в Запорожье.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price