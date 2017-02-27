Это сложная задача нашей жизни и её бассейна - по одной трубе втекает, а по другой вытекает … И выток есть стохастическая величина с массой неопределенностей и непредсказуемостей ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лис, 2019 00:46
Додано: Чет 28 лис, 2019 01:03
Я про индюков, но в другом смысле …
В Украине трудится и живет более 10 тыщ американцев. Они все на День Благодарения заказывают индюков через посольство и им привозят их специальными грузовыми рейсами из США. Обходится им по $150-$200 за штуку с доставкой.
Представьте, наш какой-то фермер выращивает и поставляет хотя бы половину этого объема … Свежее, чтоб экологически чистых, вкусных … Объем реализация под лимон баксов.
Соблюдение норм и качества. Гарантированный потребитель. Риспект и уважуха величайшей державы миры и от госдепа.
И за тридцать лет никто даже не попытался. А уже б поимел на этом $30 млн ...
А говорите, великая аграрная держава.
Додано: Чет 28 лис, 2019 01:25
Спалили хату .
Ахметов и Порошенко попросили исключить их из рейтинга богатейших евреев.
Додано: Чет 28 лис, 2019 02:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ГТС оценили в 120млн$, треш
НАК Нафтогаз Украины оценил рыночную стоимость активов дочерней компании Укртрансгаз, на балансе которой находится газотранспортная система (ГТС) Украины, в 3,2 млрд грн ($120 млн). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Укртрансгаза.
Оценка совершена в рамках анбандлинга - отделения Оператора ГТС от Нафтогаза. Ее подтвердили аудиторы компании Ernst&Young.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Чет 28 лис, 2019 07:42
классический вопрос "о роли личности в истории":-)))) роль персоналий НБУ в вопросе курса очень преувеличивается
Додано: Чет 28 лис, 2019 08:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наивысший суд - это суд Божий, по Юле еще не было заседания.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 28 лис, 2019 08:32
Ну вот не могу удержаться.... Ложь и манипуляция в каждом слове.
Ложь.
Его активно строили яныки пока все деньги не освоили и жареным не запахло.
Лет пять назад.
Что значит восстановлен??? Просто нашли где лежал старый?
Разработка проекта подобного рода инженерных сооружений занимает от года.
Даже доработка или замена какого-то конструктивного узла занимает несколько недель, с учетом стыковки со всеми разделами.
Объявить тендер ума много не надо.
А кто-то оценивал объемы работ с учетом уже выполненных?
А актуализировать сметы?
А никого не смущает, что стройка тупо прерывалась без всяких консерваций?
Кто-то вообще имеет комплексное представление что надо строить, а что уже пора сносить?
Серьезно???
Вот так просто взять и найти 12 ярдов?
Даже стесняюсь спросить, а в бюджет уже включили? Или пока просто "нашли"?
Отдельного внимания заслуживает лексика советника министра
Ну и наконец....
Еще ни одной власти Независимой Украины не удалось возвести мост в Запорожье.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 28 лис, 2019 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:02
Важные даты для курсообразования на ближайшее время.
8-9 декабря. Переговоры в Нормандском формате.
13 декабря. Конечный срок подписания транзитного контракта с газпромом. В противном случае в январе не будет транзита через Украину.
Живите своим умом!
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:07
.... так я і почав з себе!!!
... так я подав приклад - ще у вересні!
- але "ланцюгова реакція" так і не почалась.....
... то я далі і не продовжую
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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