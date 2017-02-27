Додано: Чет 28 лис, 2019 08:32

edvardd написав: холява

а кто писал - мостам кирдык?

Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад

Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

По его словам, данный мост является "печально известным памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам".

Голик напомнил, что две недели назад они с премьером Александром Гончаруком и руководителем Укравтодора Александром Кубраковым осмотрели долгострой. Тогда было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на его достройку.

"Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Знал бы кто каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма", - отметил советник премьера.

Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2019 года. Начало аукциона назначено на 31 января 2020 года. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн. а кто писал - мостам кирдык?Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назадОб этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.По его словам, данный мост является "печально известным памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам".Голик напомнил, что две недели назад они с премьером Александром Гончаруком и руководителем Укравтодора Александром Кубраковым осмотрели долгострой. Тогда было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на его достройку."Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Знал бы кто каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма", - отметил советник премьера.Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2019 года. Начало аукциона назначено на 31 января 2020 года. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.

брошенного 15 лет назад

Проект восстановлен.

Тендер объявлен.

Финансирование найдено.

памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам"

в век всеобщего нигилизма и пофигизма

Ну вот не могу удержаться.... Ложь и манипуляция в каждом слове.Ложь.Его активно строили яныки пока все деньги не освоили и жареным не запахло.Лет пять назад.Что значит восстановлен??? Просто нашли где лежал старый?Разработка проекта подобного рода инженерных сооружений занимает от года.Даже доработка или замена какого-то конструктивного узла занимает несколько недель, с учетом стыковки со всеми разделами.Объявить тендер ума много не надо.А кто-то оценивал объемы работ с учетом уже выполненных?А актуализировать сметы?А никого не смущает, что стройка тупо прерывалась без всяких консерваций?Кто-то вообще имеет комплексное представление что надо строить, а что уже пора сносить?Серьезно???Вот так просто взять и найти 12 ярдов?Даже стесняюсь спросить, а в бюджет уже включили? Или пока просто "нашли"?Отдельного внимания заслуживает лексика советника министраНу и наконец....Еще ни одной власти Независимой Украины не удалось возвести мост в Запорожье.