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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2826282728282829

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 378
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:17

  andrein написав:Спалили хату . :)

Ахметов и Порошенко попросили исключить их из рейтинга богатейших евреев.
http://m.dengi.ua/news/114990_Ahmetov_i ... vreev.html

На таке різне кожного разу буду цитувати наш Верховний суд : національність - це особистий вибір кожної людини ... Тато , мама і гени взагалі тут ні до чого ...
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:23

Долярчик. Мусите допомогти новій владі. Скидайте ще і ще ціну. Бо буде 23, 22.
І продукти за Вами потягнуться).
І ще.
В нашій краіні будь яка перевірка піднімає ціну!
У ринковій економіці ціна залежить від балансу попиту і пропозиціі, окрім продукціі монополій.
Гірше не буде
athena1
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:47

  Captain Obvious написав:А с TOMом доллар растёт у нас или падает?
Обычно падает, но бывает всякое...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:05

  p_vovk74 написав:
  Libo написав:
  p_vovk74 написав:Капитан, вы что-то запутались в показаниях: не могу себе представить небольшую индейку/индюка весом от 20 до 30 кг... Или вам пора прекращать ставить свои опыты на животных.
Жирный, откормленный крупный индюк редко когда больше 10кг. Обычно 7-8 кг.


Я специально искал самого маленького и нашел только в 20 фунтов. Реально тут здоровые, как у вас поросята. Есть и в 80 фунтов. :?

Реально, завязывайте с химикатами! Мне трудно представить даже 20 фунтового индюка, но 80 фунтов??? Вот уж этого я бы не стал есть вообще. Здоровье дороже.

ну так если взять бройлерных курей то они тоже значительно больше обычных синих :mrgreen:
возможно в америках бройлерных индюков едят
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:05

  andrein написав:Спалили хату . :)

Ахметов и Порошенко попросили исключить их из рейтинга богатейших евреев.
http://m.dengi.ua/news/114990_Ahmetov_i ... vreev.html

Хіба що посмертно, як Мао Цзедуна. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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