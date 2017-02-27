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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:17
На таке різне кожного разу буду цитувати наш Верховний суд : національність - це особистий вибір кожної людини ... Тато , мама і гени взагалі тут ні до чого ...
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Puente
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Додано: Чет 28 лис, 2019 09:23
Долярчик. Мусите допомогти новій владі. Скидайте ще і ще ціну. Бо буде 23, 22.
І продукти за Вами потягнуться).
І ще.
В нашій краіні будь яка перевірка піднімає ціну!
У ринковій економіці ціна залежить від балансу попиту і пропозиціі, окрім продукціі монополій.
Гірше не буде
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athena1
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Додано: Чет 28 лис, 2019 09:47
Captain Obvious написав:
А с TOMом доллар растёт у нас или падает?
Обычно падает, но бывает всякое...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 28 лис, 2019 10:05
p_vovk74 написав: Libo написав: p_vovk74 написав:
Капитан, вы что-то запутались в показаниях: не могу себе представить небольшую
индейку/индюка весом от 20 до 30 кг
... Или вам пора прекращать ставить свои опыты на животных.
Жирный, откормленный крупный индюк редко когда больше 10кг. Обычно 7-8 кг.
Я специально искал самого маленького и нашел только в 20 фунтов. Реально тут здоровые, как у вас поросята. Есть и в 80 фунтов.
Реально, завязывайте с химикатами! Мне трудно представить даже 20 фунтового индюка, но 80 фунтов??? Вот уж этого я бы не стал есть вообще. Здоровье дороже.
ну так если взять бройлерных курей то они тоже значительно больше обычных синих
возможно в америках бройлерных индюков едят
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mephala
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Додано: Чет 28 лис, 2019 10:05
Хіба що посмертно, як Мао Цзедуна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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