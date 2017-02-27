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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лис, 2019 02:11
А с TOMом доллар растёт у нас или падает?
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Captain Obvious
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Додано: Чет 28 лис, 2019 02:17
ГТС оценили в 120млн$, треш
НАК Нафтогаз Украины оценил рыночную стоимость активов дочерней компании Укртрансгаз, на балансе которой находится газотранспортная система (ГТС) Украины, в 3,2 млрд грн ($120 млн). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Укртрансгаза.
Оценка совершена в рамках анбандлинга - отделения Оператора ГТС от Нафтогаза. Ее подтвердили аудиторы компании Ernst&Young.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 07:42
Pupsik написав: freeze написав:
Pupsik написав:нет уверенности, что не завалят руководство НБУ, потому у меня и сомнения на счет продолжения гривнеукреплежа (((
Вы действительно на полном серьезе уверены, что например Рожкова кристально чистый человек, не имеющий отношения ни к одному уголовному деянию ?
На полном серьезе могу вам сказать, что у меня просто предчувствие, что если нынешнее руководство НБУ завалят - гривнеукрепляж остановится
классический вопрос "о роли личности в истории":-)))) роль персоналий НБУ в вопросе курса очень преувеличивается
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Додано: Чет 28 лис, 2019 08:28
yama написав:Чому Юля не сидить ? Навіть найвищий суд визнав що її договір - порушення закону , вона співучасник !
Наивысший суд - это суд Божий, по Юле еще не было заседания.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 08:32
edvardd написав:холява
а кто писал - мостам кирдык?
Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад
Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
По его словам, данный мост является "печально известным памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам".
Голик напомнил, что две недели назад они с премьером Александром Гончаруком и руководителем Укравтодора Александром Кубраковым осмотрели долгострой. Тогда было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на его достройку.
"Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Знал бы кто каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма", - отметил советник премьера.
Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2019 года. Начало аукциона назначено на 31 января 2020 года. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.
Ну вот не могу удержаться.... Ложь и манипуляция в каждом слове.
брошенного 15 лет назад
Ложь.
Его активно строили яныки пока все деньги не освоили и жареным не запахло.
Лет пять назад.
Проект восстановлен.
Что значит восстановлен??? Просто нашли где лежал старый?
Разработка проекта подобного рода инженерных сооружений занимает от года.
Даже доработка или замена какого-то конструктивного узла занимает несколько недель, с учетом стыковки со всеми разделами.
Тендер объявлен.
Объявить тендер ума много не надо.
А кто-то оценивал объемы работ с учетом уже выполненных?
А актуализировать сметы?
А никого не смущает, что стройка тупо прерывалась без всяких консерваций?
Кто-то вообще имеет комплексное представление что надо строить, а что уже пора сносить?
Финансирование найдено.
Серьезно???
Вот так просто взять и найти 12 ярдов?
Даже стесняюсь спросить, а в бюджет уже включили? Или пока просто "нашли"?
памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам"
в век всеобщего нигилизма и пофигизма
Отдельного внимания заслуживает лексика советника министра
Ну и наконец....
Еще ни одной власти Независимой Украины не удалось возвести мост в Запорожье.
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Чет 28 лис, 2019 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Чет 28 лис, 2019 09:02
Важные даты для курсообразования на ближайшее время.
8-9 декабря. Переговоры в Нормандском формате.
13 декабря. Конечный срок подписания транзитного контракта с газпромом. В противном случае в январе не будет транзита через Украину.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 28 лис, 2019 09:47
Captain Obvious написав:
А с TOMом доллар растёт у нас или падает?
Обычно падает, но бывает всякое...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 28 лис, 2019 10:55
Онлайн-обмен посматривает вверх
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:39
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