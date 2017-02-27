НАК Нафтогаз Украины оценил рыночную стоимость активов дочерней компании Укртрансгаз, на балансе которой находится газотранспортная система (ГТС) Украины, в 3,2 млрд грн ($120 млн). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Укртрансгаза.
Оценка совершена в рамках анбандлинга - отделения Оператора ГТС от Нафтогаза. Ее подтвердили аудиторы компании Ernst&Young.
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edvardd написав:холява а кто писал - мостам кирдык? Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик. По его словам, данный мост является "печально известным памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам". Голик напомнил, что две недели назад они с премьером Александром Гончаруком и руководителем Укравтодора Александром Кубраковым осмотрели долгострой. Тогда было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на его достройку. "Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Знал бы кто каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма", - отметил советник премьера. Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2019 года. Начало аукциона назначено на 31 января 2020 года. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.
Ну вот не могу удержаться.... Ложь и манипуляция в каждом слове.
брошенного 15 лет назад
Ложь. Его активно строили яныки пока все деньги не освоили и жареным не запахло. Лет пять назад.
Проект восстановлен.
Что значит восстановлен??? Просто нашли где лежал старый? Разработка проекта подобного рода инженерных сооружений занимает от года. Даже доработка или замена какого-то конструктивного узла занимает несколько недель, с учетом стыковки со всеми разделами.
Тендер объявлен.
Объявить тендер ума много не надо. А кто-то оценивал объемы работ с учетом уже выполненных? А актуализировать сметы? А никого не смущает, что стройка тупо прерывалась без всяких консерваций? Кто-то вообще имеет комплексное представление что надо строить, а что уже пора сносить?
Финансирование найдено.
Серьезно??? Вот так просто взять и найти 12 ярдов? Даже стесняюсь спросить, а в бюджет уже включили? Или пока просто "нашли"?
памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам" в век всеобщего нигилизма и пофигизма
Отдельного внимания заслуживает лексика советника министра
Ну и наконец.... Еще ни одной власти Независимой Украины не удалось возвести мост в Запорожье.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 28 лис, 2019 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 28.11.2019.............................2403,6188 Доллар прибавил 5 копеек. Открыли ТОМную сессию на копейку ниже вчерашнего закрытия. Шевелиться, по традиции, начали через 20 минут, приподнявшись на копейку. После 11-10 сделали еще один копеечный шаг вверх. Перед самым полуднем выросли на 2 копейки с одновременным сужением спреда. НБУ вчера план не выполнил. До начала роста успели выкупить чуть меньше 25 млн. Коррсчета продолжают топтаться на месте. Снова рост суточных сертификатов и снова большой объем инкассации.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 26.11.2019 Усього, млн дол. США 418.6 Обороты средние. Чистый спрос составил около 390 млн.
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 28.11.2019.............................2403,6188 Доллар прибавил 5 копеек. Открыли ТОМную сессию на копейку ниже вчерашнего закрытия. Шевелиться, по традиции, начали через 20 минут, приподнявшись на копейку. После 11-10 сделали еще один копеечный шаг вверх. Перед самым полуднем выросли на 2 копейки с одновременным сужением спреда. НБУ вчера план не выполнил. До начала роста успели выкупить чуть меньше 25 млн. Коррсчета продолжают топтаться на месте. Снова рост суточных сертификатов и снова большой объем инкассации.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 26.11.2019 Усього, млн дол. США 418.6 Обороты средние. Чистый спрос составил около 390 млн.
БЛАГОдарим ,Вы после перехода ДС таки один из лучших наших информаторов.Пыталась модер Ира копипастить,но не вошло.
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6