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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2825282628272828>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 378
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 02:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ГТС оценили в 120млн$, треш

НАК Нафтогаз Украины оценил рыночную стоимость активов дочерней компании Укртрансгаз, на балансе которой находится газотранспортная система (ГТС) Украины, в 3,2 млрд грн ($120 млн). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Укртрансгаза.

Оценка совершена в рамках анбандлинга - отделения Оператора ГТС от Нафтогаза. Ее подтвердили аудиторы компании Ernst&Young.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 07:42

  Pupsik написав:
  freeze написав:
Pupsik написав:нет уверенности, что не завалят руководство НБУ, потому у меня и сомнения на счет продолжения гривнеукреплежа (((


Вы действительно на полном серьезе уверены, что например Рожкова кристально чистый человек, не имеющий отношения ни к одному уголовному деянию ?


На полном серьезе могу вам сказать, что у меня просто предчувствие, что если нынешнее руководство НБУ завалят - гривнеукрепляж остановится
классический вопрос "о роли личности в истории":-)))) роль персоналий НБУ в вопросе курса очень преувеличивается
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yama написав:Чому Юля не сидить ? Навіть найвищий суд визнав що її договір - порушення закону , вона співучасник !


Наивысший суд - это суд Божий, по Юле еще не было заседания.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:32

  edvardd написав:холява
а кто писал - мостам кирдык?
Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад
Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
По его словам, данный мост является "печально известным памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам".
Голик напомнил, что две недели назад они с премьером Александром Гончаруком и руководителем Укравтодора Александром Кубраковым осмотрели долгострой. Тогда было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на его достройку.
"Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Знал бы кто каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма", - отметил советник премьера.
Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2019 года. Начало аукциона назначено на 31 января 2020 года. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.

Ну вот не могу удержаться.... Ложь и манипуляция в каждом слове.
брошенного 15 лет назад

Ложь.
Его активно строили яныки пока все деньги не освоили и жареным не запахло.
Лет пять назад.
Проект восстановлен.

Что значит восстановлен??? Просто нашли где лежал старый?
Разработка проекта подобного рода инженерных сооружений занимает от года.
Даже доработка или замена какого-то конструктивного узла занимает несколько недель, с учетом стыковки со всеми разделами.
Тендер объявлен.

Объявить тендер ума много не надо.
А кто-то оценивал объемы работ с учетом уже выполненных?
А актуализировать сметы?
А никого не смущает, что стройка тупо прерывалась без всяких консерваций?
Кто-то вообще имеет комплексное представление что надо строить, а что уже пора сносить?
Финансирование найдено.

Серьезно???
Вот так просто взять и найти 12 ярдов?
Даже стесняюсь спросить, а в бюджет уже включили? Или пока просто "нашли"?
памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам"
в век всеобщего нигилизма и пофигизма

Отдельного внимания заслуживает лексика советника министра :?

Ну и наконец....
Еще ни одной власти Независимой Украины не удалось возвести мост в Запорожье.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 28 лис, 2019 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:02

Важные даты для курсообразования на ближайшее время.

8-9 декабря. Переговоры в Нормандском формате.

13 декабря. Конечный срок подписания транзитного контракта с газпромом. В противном случае в январе не будет транзита через Украину.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:47

  Captain Obvious написав:А с TOMом доллар растёт у нас или падает?
Обычно падает, но бывает всякое...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:55

Онлайн-обмен посматривает вверх
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:39

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24.00-24.03/24.08-24.10
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.11.2019.............................2403,6188
Доллар прибавил 5 копеек.
Открыли ТОМную сессию на копейку ниже вчерашнего закрытия. Шевелиться, по традиции, начали через 20 минут, приподнявшись на копейку. После 11-10 сделали еще один копеечный шаг вверх. Перед самым полуднем выросли на 2 копейки с одновременным сужением спреда.
НБУ вчера план не выполнил. До начала роста успели выкупить чуть меньше 25 млн.
Коррсчета продолжают топтаться на месте. Снова рост суточных сертификатов и снова большой объем инкассации.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
26.11.2019
Усього, млн дол. США 418.6
Обороты средние. Чистый спрос составил около 390 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:32

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.11.2019.............................2403,6188
Доллар прибавил 5 копеек.
Открыли ТОМную сессию на копейку ниже вчерашнего закрытия. Шевелиться, по традиции, начали через 20 минут, приподнявшись на копейку. После 11-10 сделали еще один копеечный шаг вверх. Перед самым полуднем выросли на 2 копейки с одновременным сужением спреда.
НБУ вчера план не выполнил. До начала роста успели выкупить чуть меньше 25 млн.
Коррсчета продолжают топтаться на месте. Снова рост суточных сертификатов и снова большой объем инкассации.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
26.11.2019
Усього, млн дол. США 418.6
Обороты средние. Чистый спрос составил около 390 млн.

БЛАГОдарим :!: ,Вы после перехода ДС таки один из лучших наших информаторов.Пыталась модер Ира копипастить,но не вошло.
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Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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