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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:48
zzzzzz написав:
13 декабря. Конечный срок подписания транзитного контракта с газпромом. В противном случае в январе не будет транзита через Украину.
почему ? могут и 31-го подписать
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Alex6
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:59
Alex6 написав: zzzzzz написав:
13 декабря. Конечный срок подписания транзитного контракта с газпромом. В противном случае в январе не будет транзита через Украину.
почему ? могут и 31-го подписать
Если подпишут 31 транзит пойдет через 2-3 недели.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Сер 27 лис, 2019 12:25
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