Директор "Нафтогаза": Украина не будет перекрывать газовый вентиль
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил DW, что произойдет с транзитом российского газа через Украину, если соответствующее новое соглашение не будет достигнуто.
- Буквально на днях вы написали в Facebook, что поступающий из России газ будет считаться бесхозным и будет закачиваться в подземные хранилища в Украине в том случае, если не будет подписан новый контракт с "Газпромом". Это официальная позиция "Нафтогаза" и украинского правительства?
- Это официальная позиция украинского законодательства. Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа. Но при этом украинское законодательство не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления.
Поэтому он будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ "неопределенного собственника". Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 28.11.2019.............................2403,6188 Доллар прибавил 5 копеек. Открыли ТОМную сессию на копейку ниже вчерашнего закрытия. Шевелиться, по традиции, начали через 20 минут, приподнявшись на копейку. После 11-10 сделали еще один копеечный шаг вверх. Перед самым полуднем выросли на 2 копейки с одновременным сужением спреда. НБУ вчера план не выполнил. До начала роста успели выкупить чуть меньше 25 млн. Коррсчета продолжают топтаться на месте. Снова рост суточных сертификатов и снова большой объем инкассации.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 26.11.2019 Усього, млн дол. США 418.6 Обороты средние. Чистый спрос составил около 390 млн.
БЛАГОдарим ,Вы после перехода ДС таки один из лучших наших информаторов.
Присоединяюсь.
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