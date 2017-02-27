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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2825282628272828

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 378
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:13 декабря. Конечный срок подписания транзитного контракта с газпромом. В противном случае в январе не будет транзита через Украину.


почему ? могут и 31-го подписать
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:59

  Alex6 написав:
  zzzzzz написав:13 декабря. Конечный срок подписания транзитного контракта с газпромом. В противном случае в январе не будет транзита через Украину.


почему ? могут и 31-го подписать


Если подпишут 31 транзит пойдет через 2-3 недели.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B8%D1%8 ... a-51437902
Директор "Нафтогаза": Украина не будет перекрывать газовый вентиль

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил DW, что произойдет с транзитом российского газа через Украину, если соответствующее новое соглашение не будет достигнуто.


- Буквально на днях вы написали в Facebook, что поступающий из России газ будет считаться бесхозным и будет закачиваться в подземные хранилища в Украине в том случае, если не будет подписан новый контракт с "Газпромом". Это официальная позиция "Нафтогаза" и украинского правительства?

- Это официальная позиция украинского законодательства. Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа. Но при этом украинское законодательство не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления.

Поэтому он будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ "неопределенного собственника". Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:27

  Мизантрóп написав:
  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.11.2019.............................2403,6188
Доллар прибавил 5 копеек.
Открыли ТОМную сессию на копейку ниже вчерашнего закрытия. Шевелиться, по традиции, начали через 20 минут, приподнявшись на копейку. После 11-10 сделали еще один копеечный шаг вверх. Перед самым полуднем выросли на 2 копейки с одновременным сужением спреда.
НБУ вчера план не выполнил. До начала роста успели выкупить чуть меньше 25 млн.
Коррсчета продолжают топтаться на месте. Снова рост суточных сертификатов и снова большой объем инкассации.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
26.11.2019
Усього, млн дол. США 418.6
Обороты средние. Чистый спрос составил около 390 млн.

БЛАГОдарим :!: ,Вы после перехода ДС таки один из лучших наших информаторов.

Присоединяюсь.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Обменка в районе Южного жд вокзала (Киев), которая обычно светит минимальные курсы, продает по 24.10
leonidseleznev2016
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