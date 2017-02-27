Директор "Нафтогаза": Украина не будет перекрывать газовый вентиль



Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил DW, что произойдет с транзитом российского газа через Украину, если соответствующее новое соглашение не будет достигнуто.





- Буквально на днях вы написали в Facebook, что поступающий из России газ будет считаться бесхозным и будет закачиваться в подземные хранилища в Украине в том случае, если не будет подписан новый контракт с "Газпромом". Это официальная позиция "Нафтогаза" и украинского правительства?



- Это официальная позиция украинского законодательства. Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа. Но при этом украинское законодательство не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления.



Поэтому он будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ "неопределенного собственника". Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить.

