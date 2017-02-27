Директор "Нафтогаза": Украина не будет перекрывать газовый вентиль
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил DW, что произойдет с транзитом российского газа через Украину, если соответствующее новое соглашение не будет достигнуто.
- Буквально на днях вы написали в Facebook, что поступающий из России газ будет считаться бесхозным и будет закачиваться в подземные хранилища в Украине в том случае, если не будет подписан новый контракт с "Газпромом". Это официальная позиция "Нафтогаза" и украинского правительства?
- Это официальная позиция украинского законодательства. Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа. Но при этом украинское законодательство не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления.
Поэтому он будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ "неопределенного собственника". Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 28.11.2019.............................2403,6188 Доллар прибавил 5 копеек. Открыли ТОМную сессию на копейку ниже вчерашнего закрытия. Шевелиться, по традиции, начали через 20 минут, приподнявшись на копейку. После 11-10 сделали еще один копеечный шаг вверх. Перед самым полуднем выросли на 2 копейки с одновременным сужением спреда. НБУ вчера план не выполнил. До начала роста успели выкупить чуть меньше 25 млн. Коррсчета продолжают топтаться на месте. Снова рост суточных сертификатов и снова большой объем инкассации.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 26.11.2019 Усього, млн дол. США 418.6 Обороты средние. Чистый спрос составил около 390 млн.
БЛАГОдарим ,Вы после перехода ДС таки один из лучших наших информаторов.
Присоединяюсь.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Alex6 написав:думаю они не закроют кран 1-го числа в любом случае, даже без контракта
Дело идёт к тому, что за неимением иных предполагаемых результатов встречи 9 декабря Нормандской четвёрки будет там договоренность о транзите газа вкупе с прямой закупкой газа в РФ. Ермак этим занимается вплотную, не знаю как юридически это будет выглядит вроде это парафия Коболева, а его поставили в сторонку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Металлургические предприятия Украины в октябре сократили выплавку стали на 12,7%, до 1,6 млн т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Тогда как глобальное производство стали в 64 странах в октябре сократилось на 2,8%, до 151,5 млн т, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
edvardd написав:холява а кто писал - мостам кирдык? Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад. Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик. По его словам, данный мост является "печально известным памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам". Голик напомнил, что две недели назад они с премьером Александром Гончаруком и руководителем Укравтодора Александром Кубраковым осмотрели долгострой. Тогда было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на его достройку. "Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Знал бы кто каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма", - отметил советник премьера. Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2019 года. Начало аукциона назначено на 31 января 2020 года. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.
Я....я это сказал . Вот приехал Разумков на крановый завод и вслух сказал , что денег в ЭТОМ году на мосты НЕТ. В бюджете не предусмотрины ....а то что кто то там хочет кого то повеселить , слушайте (читайте )... "веселые истории"
Прищла женщина на отбор в секретари президента .
Кокурентки кричат , я 500 слов в минуту печатаю , другая 700, 800 и т.д. Она , так громко ,я печатаю 1200 слов в минуту ...конкурентки головы опустили . ..и тихо тихо себе под нос , если бы вы знали какаая Х...я получается ...
Всем Удачи и Здоровья.
Востаннє редагувалось холява в Чет 28 лис, 2019 15:42, всього редагувалось 1 раз.