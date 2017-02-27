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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2826282728282829

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 378
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Всем Удачи и Здоровья.
всё будет ЗЕ
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:50

  ruvex написав:
:arrow: :wink:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 28 лис, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:51

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...............28.11.2019...............29.11.2019
дата розрахунку..............27.11.2019...............28.11.2019
Долар США.....................2398,4391................2403,5575
После полудня курс практически не изменился.
Открыли ТОМную сессию на копейку ниже вчерашнего закрытия. Шевелиться, по традиции, начали через 20 минут, приподнявшись на копейку. После 11-10 сделали еще один копеечный шаг вверх. Перед самым полуднем выросли на 2 копейки с одновременным сужением спреда.
Не останавливаясь на достигнутом, прошли еще копейку, после чего сразу отступили на 2 копейки вниз. После традиционного обеденного перерыва, начиная с 14, опустились на 2 копейки и около 15 стабилизировались.
Официальный курс встретили на уровнях 24.0100 - 24.0300. За день котировки выросли на 1 копейку относительно открытия и не изменились относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2017 - 2687.18 (-284)
2018 - 2826.90 (-423)

2016 - 2565.95
2015 - 2388.46
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:10

Скоро, уже скоро пересекутся 15-й и 19-й...//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:15

  asti написав:Скоро, уже скоро пересекутся 15-й и 19-й...//)

Елей на душу гривнепатріотів. :)
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:41

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Всем Удачи и Здоровья.
всё будет ЗЕ

Не лякайте так.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:17

  ЛАД написав:О ситуации в металлургии, в частности, Метинвесте - https://ukraina.ru/exclusive/20191128/1025833478.html. Статья довольно большая, поэтому только одна цитата:
Металлургические предприятия Украины в октябре сократили выплавку стали на 12,7%, до 1,6 млн т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Тогда как глобальное производство стали в 64 странах в октябре сократилось на 2,8%, до 151,5 млн т, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В Бразилії, Туреччині - падіння нижче. Якось переживуть. Не варто рвати серце за ахмєтку. Коли прикриє свою іграшку "шахтьор", тоді можна непокоїтися.
Оригінал:
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/October-2019-crude-steel-production.html
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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