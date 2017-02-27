всё будет ЗЕ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Чет 28 лис, 2019 15:50
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 28 лис, 2019 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:51
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...............28.11.2019...............29.11.2019
дата розрахунку..............27.11.2019...............28.11.2019
Долар США.....................2398,4391................2403,5575
После полудня курс практически не изменился.
Открыли ТОМную сессию на копейку ниже вчерашнего закрытия. Шевелиться, по традиции, начали через 20 минут, приподнявшись на копейку. После 11-10 сделали еще один копеечный шаг вверх. Перед самым полуднем выросли на 2 копейки с одновременным сужением спреда.
Не останавливаясь на достигнутом, прошли еще копейку, после чего сразу отступили на 2 копейки вниз. После традиционного обеденного перерыва, начиная с 14, опустились на 2 копейки и около 15 стабилизировались.
Официальный курс встретили на уровнях 24.0100 - 24.0300. За день котировки выросли на 1 копейку относительно открытия и не изменились относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2017 - 2687.18 (-284)
2018 - 2826.90 (-423)
2016 - 2565.95
2015 - 2388.46
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:10
Скоро, уже скоро пересекутся 15-й и 19-й...//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 28 лис, 2019 16:15
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Додано: Чет 28 лис, 2019 16:41
Додано: Чет 28 лис, 2019 17:17
В Бразилії, Туреччині - падіння нижче. Якось переживуть. Не варто рвати серце за ахмєтку. Коли прикриє свою іграшку "шахтьор", тоді можна непокоїтися.
Оригінал:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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