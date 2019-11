Додано: Чет 28 лис, 2019 17:17

ЛАД написав: О ситуации в металлургии, в частности, Метинвесте - https://ukraina.ru/exclusive/20191128/1025833478.html . Статья довольно большая, поэтому только одна цитата:

В Бразилії, Туреччині - падіння нижче. Якось переживуть. Не варто рвати серце за ахмєтку. Коли прикриє свою іграшку "шахтьор", тоді можна непокоїтися.

https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/October-2019-crude-steel-production.html

