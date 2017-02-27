Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з...............28.11.2019...............29.11.2019 дата розрахунку..............27.11.2019...............28.11.2019 Долар США.....................2398,4391................2403,5575 После полудня курс практически не изменился. Открыли ТОМную сессию на копейку ниже вчерашнего закрытия. Шевелиться, по традиции, начали через 20 минут, приподнявшись на копейку. После 11-10 сделали еще один копеечный шаг вверх. Перед самым полуднем выросли на 2 копейки с одновременным сужением спреда. Не останавливаясь на достигнутом, прошли еще копейку, после чего сразу отступили на 2 копейки вниз. После традиционного обеденного перерыва, начиная с 14, опустились на 2 копейки и около 15 стабилизировались. Официальный курс встретили на уровнях 24.0100 - 24.0300. За день котировки выросли на 1 копейку относительно открытия и не изменились относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2017 - 2687.18 (-284) 2018 - 2826.90 (-423)
asti написав:Скоро, уже скоро пересекутся 15-й и 19-й...//)
Елей на душу гривнепатріотів.
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Металлургические предприятия Украины в октябре сократили выплавку стали на 12,7%, до 1,6 млн т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Тогда как глобальное производство стали в 64 странах в октябре сократилось на 2,8%, до 151,5 млн т, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
edvardd написав:холява а кто писал - мостам кирдык? Во вторник, 26 ноября, объявлен тендер на определение подрядной организации для строительства в Запорожье моста, брошенного 15 лет назад. Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик. По его словам, данный мост является "печально известным памятником архитектуры, де***, пофигизму и крепким хозяйственникам". Голик напомнил, что две недели назад они с премьером Александром Гончаруком и руководителем Укравтодора Александром Кубраковым осмотрели долгострой. Тогда было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на его достройку. "Это первый шаг в бюрократической цепочке превращения многолетнего провала в, собственно, мост. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено. Знал бы кто каких нервов нам это стоило в век всеобщего нигилизма и пофигизма", - отметил советник премьера. Согласно информации на сайте Prozorro, заказчиком работ является Служба автомобильных дорог в Запорожской области. Конечный срок подачи тендерных предложений - 26 декабря 2019 года. Начало аукциона назначено на 31 января 2020 года. Ожидаемая стоимость 12,3 млрд грн.
Я....я это сказал . Вот приехал Разумков на крановый завод и вслух сказал , что денег в ЭТОМ году на мосты НЕТ. В бюджете не предусмотрины ....а то что кто то там хочет кого то повеселить , слушайте (читайте )...
20) будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь "Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)") (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);