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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лис, 2019 18:18
А урожай почти собрали. До 76 млн. не дотянут, несмотря на то что площадя больше засеяли...
При этом: "Станом на 22 листопада з початку 2019/2020 маркетингового року з України експортовано 23 128 тис. тонн зернових культур, що на 6,2 млн тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року." - а куда торопятся то?
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lrs7719
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:29
lrs7719 написав:
А урожай почти собрали. До 76 млн. не дотянут, несмотря на то что площадя больше засеяли...
При этом: "Станом на 22 листопада з початку 2019/2020 маркетингового року з України експортовано 23 128 тис. тонн зернових культур, що на 6,2 млн тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року." - а куда торопятся то?
мож. верят в дальнейший гривнеукрепляж ? Хотят сбагрить пока доллар подороже
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:34
vovan_prm написав: Мизантрóп написав:
БЛАГОдарим
Сибарит написав:
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.11.2019.............................2403,6188
Доллар прибавил 5 копеек.
Открыли ТОМную сессию на копейку ниже вчерашнего закрытия. Шевелиться, по традиции, начали через 20 минут, приподнявшись на копейку. После 11-10 сделали еще один копеечный шаг вверх. Перед самым полуднем выросли на 2 копейки с одновременным сужением спреда.
НБУ вчера план не выполнил. До начала роста успели выкупить чуть меньше 25 млн.
Коррсчета продолжают топтаться на месте. Снова рост суточных сертификатов и снова большой объем инкассации.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
26.11.2019
Усього, млн дол. США 418.6
Обороты средние. Чистый спрос составил около 390 млн.
,Вы после перехода ДС таки один из лучших наших информаторов
.
Присоединяюсь.
Просветите , в чём ценность информации наших информаторов, в теме ветки, постфактум?
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Vadim V
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:52
Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении.
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Zebra
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1
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:07
Zebra написав:
Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении.
Хха, в ашане труселя подорожали сразу на 30 грн, больше еврика сразу.
Хотя, как у нас здесь пишут, зачем кому-то труселя, лучше купить на эти деньги дешевого бакса
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vano80
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Сер 27 лис, 2019 12:25
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