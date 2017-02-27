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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2827282828292830

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 378
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А урожай почти собрали. До 76 млн. не дотянут, несмотря на то что площадя больше засеяли...

При этом: "Станом на 22 листопада з початку 2019/2020 маркетингового року з України експортовано 23 128 тис. тонн зернових культур, що на 6,2 млн тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року." - а куда торопятся то?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:29

  lrs7719 написав:А урожай почти собрали. До 76 млн. не дотянут, несмотря на то что площадя больше засеяли...

При этом: "Станом на 22 листопада з початку 2019/2020 маркетингового року з України експортовано 23 128 тис. тонн зернових культур, що на 6,2 млн тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року." - а куда торопятся то?


мож. верят в дальнейший гривнеукрепляж ? Хотят сбагрить пока доллар подороже :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:34

  vovan_prm написав:
  Мизантрóп написав:
  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.11.2019.............................2403,6188
Доллар прибавил 5 копеек.
Открыли ТОМную сессию на копейку ниже вчерашнего закрытия. Шевелиться, по традиции, начали через 20 минут, приподнявшись на копейку. После 11-10 сделали еще один копеечный шаг вверх. Перед самым полуднем выросли на 2 копейки с одновременным сужением спреда.
НБУ вчера план не выполнил. До начала роста успели выкупить чуть меньше 25 млн.
Коррсчета продолжают топтаться на месте. Снова рост суточных сертификатов и снова большой объем инкассации.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
26.11.2019
Усього, млн дол. США 418.6
Обороты средние. Чистый спрос составил около 390 млн.

БЛАГОдарим :!: ,Вы после перехода ДС таки один из лучших наших информаторов.

Присоединяюсь.

Просветите , в чём ценность информации наших информаторов, в теме ветки, постфактум? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении.
Zebra
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1
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:07

  Zebra написав:Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении.


Хха, в ашане труселя подорожали сразу на 30 грн, больше еврика сразу.
Хотя, как у нас здесь пишут, зачем кому-то труселя, лучше купить на эти деньги дешевого бакса :mrgreen:
vano80
 
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