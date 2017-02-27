Pupsik написав:мож. верят в дальнейший гривнеукрепляж ? Хотят сбагрить пока доллар подороже
Ага, как раз тот случай... Спешат продать, пока не отобрали! С тем рвением, что власть начала кошмарить бизнес, особенно аграрный, лучше урожай продать сейчас и иметь деньги на руках. С ними легче свалить если что. В преддверии открытия рынка земли "слуги Бени" будут выбивать всех конкурентов. А зная методы Коломойского, легко можно остаться и без урожая, и без земли, и без денег!
Vadim V написав:Просветите , в чём ценность информации наших информаторов, в теме ветки, постфактум?
кому и кобыла невеста. это к тому, что мне, как лицу мало полезному для сообщества, читать что-то пишущих - всегда полезно. пусть и постфактум. вот вы, к примеру. даже постфактум не пишете по теме, но всё равно "твой дом трубу шатал"
Vadim V написав:Просветите , в чём ценность информации наших информаторов, в теме ветки, постфактум?
кому и кобыла невеста. это к тому, что мне, как лицу мало полезному для сообщества, читать что-то пишущих - всегда полезно. пусть и постфактум. вот вы, к примеру. даже постфактум не пишете по теме, но всё равно "твой дом трубу шатал"
В следствии отсутствия баулов, свистков и подскоков дохлой кошки все сильнее нивелируется подсознательная надежда всяк сюда входящего на некий инсайд. Ощущается дефицит внутреннего инсайдерского духа, последствия которого каждый переносит по своему.
Металлургические предприятия Украины в октябре сократили выплавку стали на 12,7%, до 1,6 млн т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Тогда как глобальное производство стали в 64 странах в октябре сократилось на 2,8%, до 151,5 млн т, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Вы бы меньше по руссопомойкам шатались, глядишь и жизнь лучше станет