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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2828282928302831>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 378
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:07

  Zebra написав:Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении.


Хха, в ашане труселя подорожали сразу на 30 грн, больше еврика сразу.
Хотя, как у нас здесь пишут, зачем кому-то труселя, лучше купить на эти деньги дешевого бакса :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:18

  Zebra написав:Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении.



сетевые заправки сейчас заваливают рекламой - заправляйся весь декабрь со скидкой -5 грн. т.е. не сильно то оно и дороже доллара выходит для постоянных клиентов
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:36

  zzzzzz написав:Как видим вчерашняя компенсация ПДВ на 5 млрд.грн вообще никак не повлияла на курс.
Закрылись на 1 коп ниже вчерашнего закрытия.

Налоговые платежи в бюджет скомпенсировали приход на рынок этой суммы. Еще и завтра коммерсы будут отстегивать бабло! Так что до понедельника баланс не нарушится.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:39

  Pupsik написав:мож. верят в дальнейший гривнеукрепляж ? Хотят сбагрить пока доллар подороже :lol:

Ага, как раз тот случай... Спешат продать, пока не отобрали! С тем рвением, что власть начала кошмарить бизнес, особенно аграрный, лучше урожай продать сейчас и иметь деньги на руках. С ними легче свалить если что. В преддверии открытия рынка земли "слуги Бени" будут выбивать всех конкурентов. А зная методы Коломойского, легко можно остаться и без урожая, и без земли, и без денег!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:52

  Alex6 написав:
  Zebra написав:Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении.



сетевые заправки сейчас заваливают рекламой - заправляйся весь декабрь со скидкой -5 грн. т.е. не сильно то оно и дороже доллара выходит для постоянных клиентов

Подобные акции были и при курсе 8. А цифры на табло.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:00

  Vadim V написав:Просветите , в чём ценность информации наших информаторов, в теме ветки, постфактум? :?

кому и кобыла невеста.
это к тому, что мне, как лицу мало полезному для сообщества, читать что-то пишущих - всегда полезно. пусть и постфактум.
вот вы, к примеру. даже постфактум не пишете по теме, но всё равно "твой дом трубу шатал" :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:14

  Yuri_T написав:
  Vadim V написав:Просветите , в чём ценность информации наших информаторов, в теме ветки, постфактум? :?

кому и кобыла невеста.
это к тому, что мне, как лицу мало полезному для сообщества, читать что-то пишущих - всегда полезно. пусть и постфактум.
вот вы, к примеру. даже постфактум не пишете по теме, но всё равно "твой дом трубу шатал" :D

В следствии отсутствия баулов, свистков и подскоков дохлой кошки все сильнее нивелируется подсознательная надежда всяк сюда входящего на некий инсайд.
Ощущается дефицит внутреннего инсайдерского духа, последствия которого каждый переносит по своему.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хеллоу всем, на днях чутка скидывал на 24,13, думал что прогадаю, и скинул на дне.
А дна пока не видно
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:22

  ЛАД написав:О ситуации в металлургии, в частности, Метинвесте - https://ukraina.ru/exclusive/20191128/1025833478.html. Статья довольно большая, поэтому только одна цитата:
Металлургические предприятия Украины в октябре сократили выплавку стали на 12,7%, до 1,6 млн т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Тогда как глобальное производство стали в 64 странах в октябре сократилось на 2,8%, до 151,5 млн т, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.


Вы бы меньше по руссопомойкам шатались, глядишь и жизнь лучше станет :mrgreen:
all27
 
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