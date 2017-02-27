20) будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь "Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)") (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);
Просто чудово. Знайшли, кажеш? Тепер відкриваємо закон про бюджет, читаємо пункт 10 ст.11.
10) конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов’язань за цими облігаціями).
Багато за листопад поступило в бюджет коштів по даній статті ? Я так можу будь-яку суму "знайти", хоч 100500 мільярдів.
asti написав:Нехило так - пол ярда зелени на мостик! И это только начало, дай Бог чтобы по итогу в ярд уложились. Хотя, наверное, это лучше чем спустить 500 лимонов кредитных евро на вертолеты, которых пока никто не видел...
Вы уже и против мостов? Против макроэкономической стабилизации, против стабильной гривны, против зарплат в $400-$500, против снижения ставок, а теперь еще и массовое негодование по поводу строительства мостов? Типа, нех шастать, да? В Америке в общей сложности 600 тыщ мостов и продолжают строить. Один мост на 500 человек. Это людям удобно и выгодно. А у вас на город-миллионник по пальцам посчитать можно. И все равно против.
Есть большая разница между "строить" и "пилить бюджет". Никто не против строительства, тем более что в большинстве стран строительство - один из двигателей экономики. Но большинство адекватных людей против тупой растраты денег налогоплательщиков. Тем более - такой явной и с особым цинизмом.
Рост задолженности по зарплате за октябрь 15,6 %.
Еще раз. Вчерашнее сообщение правительства о "найденных" (а кто их потерял?) 1.4 млрд. на соцвыплаты и зарплаты - наглое вранье. Денег на счета не поступали по состоянию на 17-00.