20) будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь "Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)") (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);
Просто чудово. Знайшли, кажеш? Тепер відкриваємо закон про бюджет, читаємо пункт 10 ст.11.
10) конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов’язань за цими облігаціями).
Багато за листопад поступило в бюджет коштів по даній статті ? Я так можу будь-яку суму "знайти", хоч 100500 мільярдів.
asti написав:Нехило так - пол ярда зелени на мостик! И это только начало, дай Бог чтобы по итогу в ярд уложились. Хотя, наверное, это лучше чем спустить 500 лимонов кредитных евро на вертолеты, которых пока никто не видел...
Вы уже и против мостов? Против макроэкономической стабилизации, против стабильной гривны, против зарплат в $400-$500, против снижения ставок, а теперь еще и массовое негодование по поводу строительства мостов? Типа, нех шастать, да? В Америке в общей сложности 600 тыщ мостов и продолжают строить. Один мост на 500 человек. Это людям удобно и выгодно. А у вас на город-миллионник по пальцам посчитать можно. И все равно против.
Есть большая разница между "строить" и "пилить бюджет". Никто не против строительства, тем более что в большинстве стран строительство - один из двигателей экономики. Но большинство адекватных людей против тупой растраты денег налогоплательщиков. Тем более - такой явной и с особым цинизмом.
Рост задолженности по зарплате за октябрь 15,6 %.
Еще раз. Вчерашнее сообщение правительства о "найденных" (а кто их потерял?) 1.4 млрд. на соцвыплаты и зарплаты - наглое вранье. Денег на счета не поступали по состоянию на 17-00.
zzzzzz написав:she_ne_investor Почитайте пояснительную записку к этому закону. Там указано что доходы по этой статье превысили план.
Дубилет: "В связи с недостаточностью финансирования, перепись населения будет проводится по данным мобильных операторов. Перепись будет пробной - только по Киеву и Киевской области"
... Смешные вы с ИХами ...
В ответ @tZEinform смеяться нет сил....
Но как гениально сказал одни наш читатель "Если нет денег искупать коня в шампанском, давайте хоть кота пивом обольем !"
Не будет никакой переписи населения, невыгодное это дело для любой власти... реальную численность населения кому надо уже давно посчитали, есть куча методик позволяющих сделать это с минимальной погрешностью.
antikkristall написав:Не будет никакой переписи населения, невыгодное это дело для любой власти... реальную численность населения кому надо уже давно посчитали, есть куча методик позволяющих сделать это с минимальной погрешностью.
Многие диджитализаторов-переписчиков и на порог не пустят, времена нынче смутные.
Кроме того придут какие то незнакомые люди, будут спрашивать личные данные, якобы никому не расскажут, ага сейчас, с какой целью им надо душу раскрывать. В сад, все в сад (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.