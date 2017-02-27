20) будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь "Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)") (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);
Просто чудово. Знайшли, кажеш? Тепер відкриваємо закон про бюджет, читаємо пункт 10 ст.11.
10) конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов’язань за цими облігаціями).
Багато за листопад поступило в бюджет коштів по даній статті ? Я так можу будь-яку суму "знайти", хоч 100500 мільярдів.
asti написав:Нехило так - пол ярда зелени на мостик! И это только начало, дай Бог чтобы по итогу в ярд уложились. Хотя, наверное, это лучше чем спустить 500 лимонов кредитных евро на вертолеты, которых пока никто не видел...
Вы уже и против мостов? Против макроэкономической стабилизации, против стабильной гривны, против зарплат в $400-$500, против снижения ставок, а теперь еще и массовое негодование по поводу строительства мостов? Типа, нех шастать, да? В Америке в общей сложности 600 тыщ мостов и продолжают строить. Один мост на 500 человек. Это людям удобно и выгодно. А у вас на город-миллионник по пальцам посчитать можно. И все равно против.
Есть большая разница между "строить" и "пилить бюджет". Никто не против строительства, тем более что в большинстве стран строительство - один из двигателей экономики. Но большинство адекватных людей против тупой растраты денег налогоплательщиков. Тем более - такой явной и с особым цинизмом.
Рост задолженности по зарплате за октябрь 15,6 %.
Еще раз. Вчерашнее сообщение правительства о "найденных" (а кто их потерял?) 1.4 млрд. на соцвыплаты и зарплаты - наглое вранье. Денег на счета не поступали по состоянию на 17-00.
zzzzzz написав:she_ne_investor Почитайте пояснительную записку к этому закону. Там указано что доходы по этой статье превысили план.
Дубилет: "В связи с недостаточностью финансирования, перепись населения будет проводится по данным мобильных операторов. Перепись будет пробной - только по Киеву и Киевской области"
... Смешные вы с ИХами ...
В ответ @tZEinform смеяться нет сил....
Но как гениально сказал одни наш читатель "Если нет денег искупать коня в шампанском, давайте хоть кота пивом обольем !"
Не будет никакой переписи населения, невыгодное это дело для любой власти... реальную численность населения кому надо уже давно посчитали, есть куча методик позволяющих сделать это с минимальной погрешностью.
antikkristall написав:Не будет никакой переписи населения, невыгодное это дело для любой власти... реальную численность населения кому надо уже давно посчитали, есть куча методик позволяющих сделать это с минимальной погрешностью.
Многие диджитализаторов-переписчиков и на порог не пустят, времена нынче смутные.
Кроме того придут какие то незнакомые люди, будут спрашивать личные данные, якобы никому не расскажут, ага сейчас, с какой целью им надо душу раскрывать. В сад, все в сад (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zzzzzz написав:she_ne_investor Почитайте пояснительную записку к этому закону. Там указано что доходы по этой статье превысили план.
Нічого такого в пояснювальній записці не знайшов. І плану по цій статті не було (вона взагалі в початковому проекті бюджету на 2019 не фігурувала). Напевно тому що по результатам 2018 там був сміх один. Але так, гроші є і чималі. Судячи з суми в ~1 478 500 тис.грн, по коду 50080100, і дати зарахування, це ті кошти в ОВДП, які конфіскували "у Януковича" в лютому 2019 по засекреченому рішенню суду.
Alex6 написав:думаю они не закроют кран 1-го числа в любом случае, даже без контракта
Дело идёт к тому, что за неимением иных предполагаемых результатов встречи 9 декабря Нормандской четвёрки будет там договоренность о транзите газа вкупе с прямой закупкой газа в РФ. Ермак этим занимается вплотную, не знаю как юридически это будет выглядит вроде это парафия Коболева, а его поставили в сторонку.
Да,если кому интересно, а наверное интересно, так как вопрос транзита, точнее его возможного отсутствия мог бы иметь значительное влияние на валютный рынок.
Так вот, этого дестабилизирующего фактора не будет с вероятностью 99%,да практически можно утверждать 100% .
Есть инфо от знакомых киевлян, из тех кто в теме:
1.Газ Газпромом перекрыт не будет. 2.Подробности ,строки и условия еще в окончательной утряске, но транзит будет. 3.Никакого варианта с показательным закручиванием вентиля не будет. 4.Так что одним дестабилизирующим фактором для гривны меньше. 5.Ну и Норманд отличное место для того, чтобы показать результат по газу, на данном этапе выгодный для обеих сторон. 6.Как они собираются утрясти вопрос с ультиматумом Газпрома о списании долгов мне неизвестно, очевидно, что Украина не откажется от исков, может там что-то со строками договора замутят, типа краткосрочный и т.п. ,тут мне подробности не говорили. 7.Одним дестабилизирующим фактором будет меньше, но останутся другие риски конечно. В любом случае, хорошо что хоть цена на газ не будет зашкаливать, а то это чревато было бы не только для населения, но и в первую очередь для промки, которая и так стагнирует.
Так что, господа, сок с шампанским под елку, или что-то другое по вкусу будем пить в тепле при более менее вменяемых тарифах, я ведь помню как два годика назад тарифы для офисов были зимой под 15 тыс.грн. за 1 тыс.куб.,если бы так и дальше пошло моли бы всю промку вообще в депрессию загнать.
Но имеем позитив под новый год. Транзит прекращен не будет ни на один день, во всяком случае сейчас на сегодняшний день к Норманду - вот такая предварительная договоренность забита.