имхо, период колебаний расширяется на условной временной шкале.
многим потому скучно.
но не надолго...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лис, 2019 20:30
имхо, период колебаний расширяется на условной временной шкале.
многим потому скучно.
но не надолго...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 28 лис, 2019 21:01
Просто чудово. Знайшли, кажеш? Тепер відкриваємо закон про бюджет, читаємо пункт 10 ст.11.
Багато за листопад поступило в бюджет коштів по даній статті ?
Я так можу будь-яку суму "знайти", хоч 100500 мільярдів.
Додано: Чет 28 лис, 2019 21:11
she_ne_investor
Почитайте пояснительную записку к этому закону. Там указано что доходы по этой статье превысили план.
Живите своим умом!
Додано: Чет 28 лис, 2019 22:17
"... запускай Берлагу!"
Додано: Чет 28 лис, 2019 22:32
синдром или эффект Даннинга-Крюгера
... Смешные вы с ИХами ...
Додано: Чет 28 лис, 2019 22:46
Не будет никакой переписи населения, невыгодное это дело для любой власти...
реальную численность населения кому надо уже давно посчитали, есть куча методик позволяющих сделать это с минимальной погрешностью.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 28 лис, 2019 23:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Многие диджитализаторов-переписчиков и на порог не пустят, времена нынче смутные.
Кроме того придут какие то незнакомые люди, будут спрашивать личные данные, якобы никому не расскажут, ага сейчас, с какой целью им надо душу раскрывать. В сад, все в сад (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:28
Нічого такого в пояснювальній записці не знайшов. І плану по цій статті не було (вона взагалі в початковому проекті бюджету на 2019 не фігурувала). Напевно тому що по результатам 2018 там був сміх один.
Але так, гроші є і чималі. Судячи з суми в ~1 478 500 тис.грн, по коду 50080100, і дати зарахування, це ті кошти в ОВДП, які конфіскували "у Януковича" в лютому 2019 по засекреченому рішенню суду.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:09
Да,если кому интересно, а наверное интересно, так как вопрос транзита, точнее его возможного отсутствия мог бы иметь значительное влияние на валютный рынок.
Так вот, этого дестабилизирующего фактора не будет с вероятностью 99%,да практически можно утверждать 100% .
Есть инфо от знакомых киевлян, из тех кто в теме:
1.Газ Газпромом перекрыт не будет.
2.Подробности ,строки и условия еще в окончательной утряске, но транзит будет.
3.Никакого варианта с показательным закручиванием вентиля не будет.
4.Так что одним дестабилизирующим фактором для гривны меньше.
5.Ну и Норманд отличное место для того, чтобы показать результат по газу, на данном этапе выгодный для обеих сторон.
6.Как они собираются утрясти вопрос с ультиматумом Газпрома о списании долгов мне неизвестно, очевидно, что Украина не откажется от исков, может там что-то со строками договора замутят, типа краткосрочный и т.п. ,тут мне подробности не говорили.
7.Одним дестабилизирующим фактором будет меньше, но останутся другие риски конечно.
В любом случае, хорошо что хоть цена на газ не будет зашкаливать, а то это чревато было бы не только для населения, но и в первую очередь для промки, которая и так стагнирует.
Так что, господа, сок с шампанским под елку, или что-то другое по вкусу будем пить в тепле при более менее вменяемых тарифах, я ведь помню как два годика назад тарифы для офисов были зимой под 15 тыс.грн. за 1 тыс.куб.,если бы так и дальше пошло моли бы всю промку вообще в депрессию загнать.
Но имеем позитив под новый год.
Транзит прекращен не будет ни на один день,
во всяком случае сейчас на сегодняшний день к Норманду - вот такая предварительная договоренность забита.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У меня еще предложение, давайте к новому году, а скоро 30-дневный отсчет пойдет к напиткам, оливье и елке поменьше будем заморачиваться падением доллара,а побольше житейским и макроэкономическим позитивом ( а он также имеет место быть наряду с макроэкономческими рисками).
Кроме транзита есть и еще позитив:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46084 ... o-minimuma
Цена электроэнергии на «рынке на сутки вперед» достигла исторического минимума.
Простые потребители не видят этого, а мне по офису это заметно, цена в последние месяц-два реально упала на 15%,хотя раньше для комерцов всегда на зиму дорожала.
Еще позитив - black friday ,пару дней можно что-нибудь нужное для хозяйства прикупить, не только на неликвиды цены снижают, к слову, по ценам можно увидеть какую сети маржу у нас имеют, если 35% от обычной цены легко сбрасывают даже на европейскую технику.
Ну и еще один позитив -
Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по рейтингам ПриватБанка до “позитивного”.В Moody’s отметили, что в 2019 году ПриватБанк продемонстрировал значительное улучшение показателей рентабельности, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и высокий уровень ликвидных активов – более 70% совокупных активов банка.
Также Moody’s подтвердил базовую оценку кредитоспособности ПриватБанка сaa1, рейтинги банка по депозитам в национальной валюте (Caa1) и иностранной валюте (Caa2).
Moody’s не верит в то, что главный поганец страны сможет чем либо нам напакостить. А мне лично этот главный поганец чем-то напоминает фотку-кадр из фильма Гринча — похитителя Рождества.
Предлагаю открыть фотку Гринча и сравнить- похож, или не очень, особенно по характеру.
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