Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:09

freeze написав: Alex6 написав: думаю они не закроют кран 1-го числа в любом случае, даже без контракта думаю они не закроют кран 1-го числа в любом случае, даже без контракта



Дело идёт к тому, что за неимением иных предполагаемых результатов встречи 9 декабря Нормандской четвёрки будет там договоренность о транзите газа вкупе с прямой закупкой газа в РФ. Ермак этим занимается вплотную, не знаю как юридически это будет выглядит вроде это парафия Коболева, а его поставили в сторонку. Дело идёт к тому, что за неимением иных предполагаемых результатов встречи 9 декабря Нормандской четвёрки будет там договоренность о транзите газа вкупе с прямой закупкой газа в РФ. Ермак этим занимается вплотную, не знаю как юридически это будет выглядит вроде это парафия Коболева, а его поставили в сторонку.

Да,если кому интересно, а наверное интересно, так как вопрос транзита, точнее его возможного отсутствия мог бы иметь значительное влияние на валютный рынок.Так вот, этого дестабилизирующего фактора не будет с вероятностью 99%,да практически можно утверждать 100% .Есть инфо от знакомых киевлян, из тех кто в теме:1.Газ Газпромом перекрыт не будет.2.Подробности ,строки и условия еще в окончательной утряске, но транзит будет.3.Никакого варианта с показательным закручиванием вентиля не будет.4.Так что одним дестабилизирующим фактором для гривны меньше.5.Ну и Норманд отличное место для того, чтобы показать результат по газу, на данном этапе выгодный для обеих сторон.6.Как они собираются утрясти вопрос с ультиматумом Газпрома о списании долгов мне неизвестно, очевидно, что Украина не откажется от исков, может там что-то со строками договора замутят, типа краткосрочный и т.п. ,тут мне подробности не говорили.7.Одним дестабилизирующим фактором будет меньше, но останутся другие риски конечно.В любом случае, хорошо что хоть цена на газ не будет зашкаливать, а то это чревато было бы не только для населения, но и в первую очередь для промки, которая и так стагнирует.Так что, господа, сок с шампанским под елку, или что-то другое по вкусу будем пить в тепле при более менее вменяемых тарифах, я ведь помню как два годика назад тарифы для офисов были зимой под 15 тыс.грн. за 1 тыс.куб.,если бы так и дальше пошло моли бы всю промку вообще в депрессию загнать.Но имеем позитив под новый год.Транзит прекращен не будет ни на один день,во всяком случае сейчас на сегодняшний день к Норманду - вот такая предварительная договоренность забита.