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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2829283028312832

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 378
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 378
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:49

  Alex6 написав:
  Zebra написав:Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении.



сетевые заправки сейчас заваливают рекламой - заправляйся весь декабрь со скидкой -5 грн. т.е. не сильно то оно и дороже доллара выходит для постоянных клиентов



Так не только заправки сейчас работают,
дело в том, что так они обходят монопольный сговор
и стараются вздрючить конкурентов, типа втихаря.

То же по технике - по всем белым продажникам на все стоит одинаковая цена.

Но если кому-нибудь очень сильно нужны бабки
и хочется наставить конкурентам рога, они совершают вот такой шахер-махер,надо просто внимательно за рекламой следить.

Вот ,к примеру, сегодня брал чисто бундесовский не китайский прибор для борьбы с пылью. Обычная цена-8,интернет цена самая низкая-6,цена black friday -5.6 в сетях, но если эту технику берешь с бесплатным 1 л. средством для влажной уборки за 0.250, то цена 5.3,вроде бы и мелочь (минус 300 грн. плюс литровка средства бонусом), но так они и монопольного сговора придерживаются и конкурентов обходят.

Может кому будет полезно, сам случайно на сайте дочитался, так как эта самая низкая цена с бесплатным бонусом была мелким шрифтом указана.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:38

Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom) начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд на неделе, которая стартует 9 декабря 2019 года, говорится в проекте эмиссии украинских еврооблигаций, поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, 17 февраля 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть издержек в рамках разбирательства.

Украина подала апелляцию, и Апелляционный суд решением от 14 сентября 2018 года постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре.
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