Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:49

Alex6 написав: Zebra написав: Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении. Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении.





сетевые заправки сейчас заваливают рекламой - заправляйся весь декабрь со скидкой -5 грн. т.е. не сильно то оно и дороже доллара выходит для постоянных клиентов сетевые заправки сейчас заваливают рекламой - заправляйся весь декабрь со скидкой -5 грн. т.е. не сильно то оно и дороже доллара выходит для постоянных клиентов

Так не только заправки сейчас работают,дело в том, что так они обходят монопольный сговори стараются вздрючить конкурентов, типа втихаря.То же по технике - по всем белым продажникам на все стоит одинаковая цена.Но если кому-нибудь очень сильно нужны бабкии хочется наставить конкурентам рога, они совершают вот такой шахер-махер,надо просто внимательно за рекламой следить.Вот ,к примеру, сегодня брал чисто бундесовский не китайский прибор для борьбы с пылью. Обычная цена-8,интернет цена самая низкая-6,цена black friday -5.6 в сетях, но если эту технику берешь с бесплатным 1 л. средством для влажной уборки за 0.250, то цена 5.3,вроде бы и мелочь (минус 300 грн. плюс литровка средства бонусом), но так они и монопольного сговора придерживаются и конкурентов обходят.Может кому будет полезно, сам случайно на сайте дочитался, так как эта самая низкая цена с бесплатным бонусом была мелким шрифтом указана.