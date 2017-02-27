Alex6 написав:
сетевые заправки сейчас заваливают рекламой - заправляйся весь декабрь со скидкой -5 грн. т.е. не сильно то оно и дороже доллара выходит для постоянных клиентов
Так не только заправки сейчас работают,
дело в том, что так они обходят монопольный сговор
и стараются вздрючить конкурентов, типа втихаря.
То же по технике - по всем белым продажникам на все стоит одинаковая цена.
Но если кому-нибудь очень сильно нужны бабки
и хочется наставить конкурентам рога, они совершают вот такой шахер-махер,надо просто внимательно за рекламой следить.
Вот ,к примеру, сегодня брал чисто бундесовский не китайский прибор для борьбы с пылью. Обычная цена-8,интернет цена самая низкая-6,цена black friday -5.6 в сетях, но если эту технику берешь с бесплатным 1 л. средством для влажной уборки за 0.250, то цена 5.3,вроде бы и мелочь (минус 300 грн. плюс литровка средства бонусом), но так они и монопольного сговора придерживаются и конкурентов обходят.
Может кому будет полезно, сам случайно на сайте дочитался, так как эта самая низкая цена с бесплатным бонусом была мелким шрифтом указана.