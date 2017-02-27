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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2829283028312832

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 379
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 01:49

  Alex6 написав:
  Zebra написав:Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении.



сетевые заправки сейчас заваливают рекламой - заправляйся весь декабрь со скидкой -5 грн. т.е. не сильно то оно и дороже доллара выходит для постоянных клиентов



Так не только заправки сейчас работают,
дело в том, что так они обходят монопольный сговор
и стараются вздрючить конкурентов, типа втихаря.

То же по технике - по всем белым продажникам на все стоит одинаковая цена.

Но если кому-нибудь очень сильно нужны бабки
и хочется наставить конкурентам рога, они совершают вот такой шахер-махер,надо просто внимательно за рекламой следить.

Вот ,к примеру, сегодня брал чисто бундесовский не китайский прибор для борьбы с пылью. Обычная цена-8,интернет цена самая низкая-6,цена black friday -5.6 в сетях, но если эту технику берешь с бесплатным 1 л. средством для влажной уборки за 0.250, то цена 5.3,вроде бы и мелочь (минус 300 грн. плюс литровка средства бонусом), но так они и монопольного сговора придерживаются и конкурентов обходят.

Может кому будет полезно, сам случайно на сайте дочитался, так как эта самая низкая цена с бесплатным бонусом была мелким шрифтом указана.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 02:38

Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom) начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд на неделе, которая стартует 9 декабря 2019 года, говорится в проекте эмиссии украинских еврооблигаций, поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, 17 февраля 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть издержек в рамках разбирательства.

Украина подала апелляцию, и Апелляционный суд решением от 14 сентября 2018 года постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:24

  Автор77 написав:
  freeze написав:
  Alex6 написав:Но имеем позитив под новый год.
Транзит прекращен не будет ни на один день,
во всяком случае сейчас на сегодняшний день к Норманду - вот такая предварительная договоренность забита.


Так это же очень хорошо - можно и дальше не спеша усредняться.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:42

Біля НБУ працівники найбільших заводів вимагають повернути курс на рівень 27 гривень за долар.
https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/75393033/


Походу в долларах зарплату получают на заводе.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:53

  lrs7719 написав:
  katso написав:
  Dimar написав:У Бени-Зели и компании почти вся страна уже в кармане. Парламент, Правительство, Центризбирком, Прокуратура - уже. Суды - почти уже. Местные власти - в процессе.
Для полной идиллии им нужен свой, карманный НБУ. Потому что без своего главы НБУ многие вещи провернуть не получится.


А просто поменять главу НБУ Президент страны и монобольшинство в парламенте - что, не может? Для этого нужны именно беспорядки на улицах? Просветите по процедуре замены главы НБУ кто в курсе.


Ну так это ж взять на себя ответственность надо. Не поймут-с(с) А так - нарот ропщет.

О! Я нашел кого Инвестор33 имел ввиду, когда говорил что берут кредиты в гривне :lol:
https://finclub.net/ua/news/revalvatsii ... zNYkyHDtJk
А ну признавайтесь - кто тут представители агрохолдингов :lol: ?

Мода, беруть гриші в кредит, щоб не продавати долари. Кинець епохи зубажиння.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:58

  Qwerty написав:
  Moneta написав:У разі припинення транзиту російського газу територією України падіння української економіки за результатами 2020 року може становити до 0,7%.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Щомісяця ми отримували від транзиту 200-250 млн доларів, і ось у січні буде фактично остання проплата за грудень 2019-го, але вже в лютому це припиниться. І уряд відчує ефект негайно", - підкреслив він.

Вітренко додав, що, за розрахунками НАК, у випадку припинення транзиту, "падіння економіки за найбільш песимістичним сценарієм може становити до 0,7 відсотка з урахуванням ефекту мультиплікатора" замість прогнозованого зростання на 3,3%.

Не може бути?! Рєбята, ви ж гнали на Юлю, що вона не той контракт підписала і винувата, то підпишіть той! Це ж так легко і просто зробити! І економіці буде плюс і всім споживачам! Завжди коли читав вилитий бруд на Юлю думав дочекатися закінчення попереднього контракту і як себе поведуть критикани, а виявляється вони тепер констатують, що якщо ніякого контракту не буде, то будуть великі збитки!

Цікаво що з варіантами? Що там Хперди гундять?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:32

  prilepskiy написав:Суд Киева обязал расследовать уголовное дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей

Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Службы безопасности Украины (СБУ) внести сведения в Единый реестр досудебных расследований ( ЕРДР) о государственной измене руководством Национального банка (НБУ). Об этом говорится в письменных ответах на заявления общественной организации «Правовое партнерство» в СБУ и суда.

Руководство Нацбанка обвиняется в государственной измене, которая заключается «в нанесении экономического ущерба и подрыве экономики Украины». Следователи осуществляют досудебное расследование возможных преступлений, совершенных председателем Национального банка Яковом Смолием и его заместителями.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/su ... 1028722328

Зробимо їх разом.
А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:37

  Alex6 написав:
  Zebra написав:Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении.

Бєні ціна бензу це не ціна електрики для промспоживачів. Так що не чекайте зниження. Можна Гєрусу написати правда :"Ну шо ж ти...Іглєсіас?)"
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