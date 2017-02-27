Dimar написав:У Бени-Зели и компании почти вся страна уже в кармане. Парламент, Правительство, Центризбирком, Прокуратура - уже. Суды - почти уже. Местные власти - в процессе. Для полной идиллии им нужен свой, карманный НБУ. Потому что без своего главы НБУ многие вещи провернуть не получится.
А просто поменять главу НБУ Президент страны и монобольшинство в парламенте - что, не может? Для этого нужны именно беспорядки на улицах? Просветите по процедуре замены главы НБУ кто в курсе.
Ну так это ж взять на себя ответственность надо. Не поймут-с(с) А так - нарот ропщет.
Moneta написав:У разі припинення транзиту російського газу територією України падіння української економіки за результатами 2020 року може становити до 0,7%.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
"Щомісяця ми отримували від транзиту 200-250 млн доларів, і ось у січні буде фактично остання проплата за грудень 2019-го, але вже в лютому це припиниться. І уряд відчує ефект негайно", - підкреслив він.
Вітренко додав, що, за розрахунками НАК, у випадку припинення транзиту, "падіння економіки за найбільш песимістичним сценарієм може становити до 0,7 відсотка з урахуванням ефекту мультиплікатора" замість прогнозованого зростання на 3,3%.
Не може бути?! Рєбята, ви ж гнали на Юлю, що вона не той контракт підписала і винувата, то підпишіть той! Це ж так легко і просто зробити! І економіці буде плюс і всім споживачам! Завжди коли читав вилитий бруд на Юлю думав дочекатися закінчення попереднього контракту і як себе поведуть критикани, а виявляється вони тепер констатують, що якщо ніякого контракту не буде, то будуть великі збитки!
Цікаво що з варіантами? Що там Хперди гундять?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
prilepskiy написав:Суд Киева обязал расследовать уголовное дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей
Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Службы безопасности Украины (СБУ) внести сведения в Единый реестр досудебных расследований ( ЕРДР) о государственной измене руководством Национального банка (НБУ). Об этом говорится в письменных ответах на заявления общественной организации «Правовое партнерство» в СБУ и суда.
Руководство Нацбанка обвиняется в государственной измене, которая заключается «в нанесении экономического ущерба и подрыве экономики Украины». Следователи осуществляют досудебное расследование возможных преступлений, совершенных председателем Национального банка Яковом Смолием и его заместителями.
andrein написав:Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom) начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд на неделе, которая стартует 9 декабря 2019 года, говорится в проекте эмиссии украинских еврооблигаций, поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина". Как сообщалось, 17 февраля 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть издержек в рамках разбирательства.
Украина подала апелляцию, и Апелляционный суд решением от 14 сентября 2018 года постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре.
Может это и есть причина по которой, Газпром отступит скорее всего от ультиматума, и транзит будет - несмотря на то,что Нафтогаз все время нам толковал о его прекращении ? Я давно писал о том, там без вариантов и кредит придется отдавать,с процентным минусом. Хорошо посчитали и вышло,что 3 млрд.дол на 3 млрд.дол. ,равно нулю, только почти что 1 млн.гривен в день ( не сейчас, а чуть раньше по подсчетам Зеркала недели) мистера Коболева на его личном зарубежном многомилионно-долларовом профите останутся на счетах.
Ну и еще о процентах по иску за просрочку не забываем.
Стопроцентный позитив для гривны,шутка…
Хотя гривна такая резиновая стала уже с пол-года,что растет хоть на позитиве,хоть на негативе. Спекулянты.
При падении курса повышается покупательная способность населения, что делает внутренний рынок привлекательным для инвесторов, и они активнее сюда заходят. Что касается абсолютных чисел, при падении курса повысится спрос на импорт, но, соответственно, повысится и заводимая выручка. Расскажу на примере почему так: Есть условный сельхоз-экспортер К. До 2014 года себестоимость производства 1 тонны товара П была условно 800 грн ($100), продавал он ее на внешнем рынке условно за $125, после чего $100 заводил как выручку для покрытия затрат, $25 оседали в оффшорах. Нынче после кризиса себестоимость 1 тонны товара П составляет 1300 грн ($50), экспортер К продает его на внешнем рынке за $110, после чего $50 заводит как выручку и $60 оседают в оффшорах. Что изменится при курсе 15? Себестоимость упадет до 1100 ($73) и экспортер К будет заводить $73 в Украину и $37 будет оседать в офшорах. Т.е. вместо $50 будет заходить $73 с каждой единицы товара.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)