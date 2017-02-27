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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2830283128322833>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 379
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:24

  Автор77 написав:
  freeze написав:
  Alex6 написав:Но имеем позитив под новый год.
Транзит прекращен не будет ни на один день,
во всяком случае сейчас на сегодняшний день к Норманду - вот такая предварительная договоренность забита.


Так это же очень хорошо - можно и дальше не спеша усредняться.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:42

Біля НБУ працівники найбільших заводів вимагають повернути курс на рівень 27 гривень за долар.
https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/75393033/


Походу в долларах зарплату получают на заводе.
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:53

  lrs7719 написав:
  katso написав:
  Dimar написав:У Бени-Зели и компании почти вся страна уже в кармане. Парламент, Правительство, Центризбирком, Прокуратура - уже. Суды - почти уже. Местные власти - в процессе.
Для полной идиллии им нужен свой, карманный НБУ. Потому что без своего главы НБУ многие вещи провернуть не получится.


А просто поменять главу НБУ Президент страны и монобольшинство в парламенте - что, не может? Для этого нужны именно беспорядки на улицах? Просветите по процедуре замены главы НБУ кто в курсе.


Ну так это ж взять на себя ответственность надо. Не поймут-с(с) А так - нарот ропщет.

О! Я нашел кого Инвестор33 имел ввиду, когда говорил что берут кредиты в гривне :lol:
https://finclub.net/ua/news/revalvatsii ... zNYkyHDtJk
А ну признавайтесь - кто тут представители агрохолдингов :lol: ?

Мода, беруть гриші в кредит, щоб не продавати долари. Кинець епохи зубажиння.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:58

  Qwerty написав:
  Moneta написав:У разі припинення транзиту російського газу територією України падіння української економіки за результатами 2020 року може становити до 0,7%.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Щомісяця ми отримували від транзиту 200-250 млн доларів, і ось у січні буде фактично остання проплата за грудень 2019-го, але вже в лютому це припиниться. І уряд відчує ефект негайно", - підкреслив він.

Вітренко додав, що, за розрахунками НАК, у випадку припинення транзиту, "падіння економіки за найбільш песимістичним сценарієм може становити до 0,7 відсотка з урахуванням ефекту мультиплікатора" замість прогнозованого зростання на 3,3%.

Не може бути?! Рєбята, ви ж гнали на Юлю, що вона не той контракт підписала і винувата, то підпишіть той! Це ж так легко і просто зробити! І економіці буде плюс і всім споживачам! Завжди коли читав вилитий бруд на Юлю думав дочекатися закінчення попереднього контракту і як себе поведуть критикани, а виявляється вони тепер констатують, що якщо ніякого контракту не буде, то будуть великі збитки!

Цікаво що з варіантами? Що там Хперди гундять?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:32

  prilepskiy написав:Суд Киева обязал расследовать уголовное дело о госизмене главы Нацбанка и его заместителей

Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Службы безопасности Украины (СБУ) внести сведения в Единый реестр досудебных расследований ( ЕРДР) о государственной измене руководством Национального банка (НБУ). Об этом говорится в письменных ответах на заявления общественной организации «Правовое партнерство» в СБУ и суда.

Руководство Нацбанка обвиняется в государственной измене, которая заключается «в нанесении экономического ущерба и подрыве экономики Украины». Следователи осуществляют досудебное расследование возможных преступлений, совершенных председателем Национального банка Яковом Смолием и его заместителями.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/su ... 1028722328

Зробимо їх разом.
А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:37

  Alex6 написав:
  Zebra написав:Странно, что бензин на заправках дороже доллара, когда при курсе 8 и цене за баррель $100+ он так стоил в соотношении.

Бєні ціна бензу це не ціна електрики для промспоживачів. Так що не чекайте зниження. Можна Гєрусу написати правда :"Ну шо ж ти...Іглєсіас?)"
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:17

  andrein написав:Верховный суд Великобритании (Supreme Court of the United Kingdom) начнет рассмотрение апелляций РФ и Украины по выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд на неделе, которая стартует 9 декабря 2019 года, говорится в проекте эмиссии украинских еврооблигаций, поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось, 17 февраля 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Высокий суд Лондона (High Court of Justice of England and Wales) иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки и часть издержек в рамках разбирательства.

Украина подала апелляцию, и Апелляционный суд решением от 14 сентября 2018 года постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре.


Может это и есть причина по которой, Газпром отступит скорее всего от ультиматума, и транзит будет - несмотря на то,что Нафтогаз все время нам толковал о его прекращении ? Я давно писал о том, там без вариантов и кредит придется отдавать,с процентным минусом.
Хорошо посчитали и вышло,что
3 млрд.дол на 3 млрд.дол. ,равно нулю, только почти что 1 млн.гривен в день ( не сейчас, а чуть раньше по подсчетам Зеркала недели) мистера Коболева на его личном зарубежном многомилионно-долларовом профите останутся на счетах.

Ну и еще о процентах по иску за просрочку не забываем.

Стопроцентный позитив для гривны,шутка…

Хотя гривна такая резиновая стала уже с пол-года,что растет хоть на позитиве,хоть на негативе.
Спекулянты.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:12

  andrein написав:Біля НБУ працівники найбільших заводів вимагають повернути курс на рівень 27 гривень за долар.

Походу в долларах зарплату получают на заводе.

Просто кого-то жаба давит, что меньше денег останется в оффшорах :) А почему при падении курса приток валюты увеличивается, я объяснял уже когда-то давно:

viewtopic.php?p=3812123#p3812123
При падении курса повышается покупательная способность населения, что делает внутренний рынок привлекательным для инвесторов, и они активнее сюда заходят. Что касается абсолютных чисел, при падении курса повысится спрос на импорт, но, соответственно, повысится и заводимая выручка. Расскажу на примере почему так:
Есть условный сельхоз-экспортер К. До 2014 года себестоимость производства 1 тонны товара П была условно 800 грн ($100), продавал он ее на внешнем рынке условно за $125, после чего $100 заводил как выручку для покрытия затрат, $25 оседали в оффшорах.
Нынче после кризиса себестоимость 1 тонны товара П составляет 1300 грн ($50), экспортер К продает его на внешнем рынке за $110, после чего $50 заводит как выручку и $60 оседают в оффшорах.
Что изменится при курсе 15? Себестоимость упадет до 1100 ($73) и экспортер К будет заводить $73 в Украину и $37 будет оседать в офшорах. Т.е. вместо $50 будет заходить $73 с каждой единицы товара.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:40

  andrein написав:Біля НБУ працівники найбільших заводів вимагають повернути курс на рівень 27 гривень за долар.
https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/75393033/
Походу в долларах зарплату получают на заводе.

Ринат Гудкович требують)))
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:49

  lrs7719 написав:А урожай почти собрали. До 76 млн. не дотянут, несмотря на то что площадя больше засеяли...

При этом: "Станом на 22 листопада з початку 2019/2020 маркетингового року з України експортовано 23 128 тис. тонн зернових культур, що на 6,2 млн тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року." - а куда торопятся то?

Скорее всего продали пшеницу по которой в этом году лучше урожай и она собрана давно + переходящие остатки прошлого года.
З.Ы. Может до 76 и не дотянут но 75+ будет, а это около +7% к прошлому году.
З.Ы.Ы. Если не ошибаюсь прогнозы на экспорт по 19/20 м.г. были более 50 млн.т. так что еще продавать и продавать...
Востаннє редагувалось Investor_33 в П'ят 29 лис, 2019 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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