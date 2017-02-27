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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2830283128322833

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 379
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:04

Викинуть зелених колаборантів там де їм місце. Вийдуть і втретє люди як буде треба.
Бо ніхто ,ніколи не платив пенсії окупованим. Може Гітлер чи Сталін платили?
Зато зебобік долярчик вірить в світле майбутнє долара !
Дайте йому час! Ми все Завалимо!!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:31

  Долярчик написав:п. с.
... ще раз кажу: дайте Зе нормально попрацювати хоч рік, а вже тоді будемо його "судити"!

Якщо Зекоманда пропрацює рік, то їх судити вже буде нікому.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:31

  flyman написав:Зробимо їх разом.
А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?

НБУ "друкує" і вже дуже давно депосертифікати - конкуренти ОВДП, відсоткова ставка по яких корелюється з встановленою тим же НБУ обліковою ставкою. Чому після тривалих 17% її підняли аж до 18%? У нас ніби ж не було форс-мажорів як у 2014-15.
Як результат - в банків рекордні надприбутки, а всі решта- в "шоколаді" (у тому числі і Мінфін, який змушений був ставити великі відсотки, так як під менші можна купити те ж саме депо).
L
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:40

  L написав:
  flyman написав:Зробимо їх разом.
А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?

НБУ "друкує" і вже дуже давно депосертифікати - конкуренти ОВДП, відсоткова ставка по яких корелюється з встановленою тим же НБУ обліковою ставкою. Чому після тривалих 17% її підняли аж до 18%? У нас ніби ж не було форс-мажорів як у 2014-15.
Як результат - в банків рекордні надприбутки, а всі решта- в "шоколаді" (у тому числі і Мінфін, який змушений був ставити великі відсотки, так як під менші можна купити те ж саме депо).

Плюс из реальной экономики выкачиваются деньги.
Ведь зачем кого-то кредитовать, или что-то производить, если можно в пару кликов вложить в депосертификаты и ОВГЗ без напряга получать стабильный доход?
И это не пирамида? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... та ніхто не піде!
- що, знову порох буде на бульдозер залазити? :mrgreen: :lol:
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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