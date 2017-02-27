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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:04
Викинуть зелених колаборантів там де їм місце. Вийдуть і втретє люди як буде треба.
Бо ніхто ,ніколи не платив пенсії окупованим. Може Гітлер чи Сталін платили?
Зато зебобік долярчик вірить в світле майбутнє долара !
Дайте йому час! Ми все Завалимо!!
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:31
Долярчик написав:
п. с.
... ще раз кажу: дайте Зе нормально попрацювати хоч рік, а вже тоді будемо його "судити"!
Якщо Зекоманда пропрацює рік, то їх судити вже буде нікому.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:31
flyman написав:
Зробимо їх разом.
А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?
НБУ "друкує" і вже дуже давно депосертифікати - конкуренти ОВДП, відсоткова ставка по яких корелюється з встановленою тим же НБУ обліковою ставкою. Чому після тривалих 17% її підняли аж до 18%? У нас ніби ж не було форс-мажорів як у 2014-15.
Як результат - в банків рекордні надприбутки, а всі решта- в "шоколаді" (у тому числі і Мінфін, який змушений був ставити великі відсотки, так як під менші можна купити те ж саме депо).
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:40
L написав: flyman написав:
Зробимо їх разом.
А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?
НБУ "друкує" і вже дуже давно депосертифікати - конкуренти ОВДП, відсоткова ставка по яких корелюється з встановленою тим же НБУ обліковою ставкою. Чому після тривалих 17% її підняли аж до 18%? У нас ніби ж не було форс-мажорів як у 2014-15.
Як результат - в банків рекордні надприбутки, а всі решта- в "шоколаді" (у тому числі і Мінфін, який змушений був ставити великі відсотки, так як під менші можна купити те ж саме депо).
Плюс из реальной экономики выкачиваются деньги.
Ведь зачем кого-то кредитовать, или что-то производить, если можно в пару кликов вложить в депосертификаты и ОВГЗ без напряга получать стабильный доход?
И это не пирамида?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:52
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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