flyman написав:Зробимо їх разом. А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?
НБУ "друкує" і вже дуже давно депосертифікати - конкуренти ОВДП, відсоткова ставка по яких корелюється з встановленою тим же НБУ обліковою ставкою. Чому після тривалих 17% її підняли аж до 18%? У нас ніби ж не було форс-мажорів як у 2014-15. Як результат - в банків рекордні надприбутки, а всі решта- в "шоколаді" (у тому числі і Мінфін, який змушений був ставити великі відсотки, так як під менші можна купити те ж саме депо).
flyman написав:Зробимо їх разом. А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?
НБУ "друкує" і вже дуже давно депосертифікати - конкуренти ОВДП, відсоткова ставка по яких корелюється з встановленою тим же НБУ обліковою ставкою. Чому після тривалих 17% її підняли аж до 18%? У нас ніби ж не було форс-мажорів як у 2014-15. Як результат - в банків рекордні надприбутки, а всі решта- в "шоколаді" (у тому числі і Мінфін, який змушений був ставити великі відсотки, так як під менші можна купити те ж саме депо).
Плюс из реальной экономики выкачиваются деньги. Ведь зачем кого-то кредитовать, или что-то производить, если можно в пару кликов вложить в депосертификаты и ОВГЗ без напряга получать стабильный доход? И это не пирамида?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 29.11.2019........................2397,5765 Гривна укрепилась на 6 копеек. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же началось плавное снижение. До 10-35 опустились на 2 копейки, сузив спред до рабочего. До 11 постояли на месте, после чего опустились на копейку. Следующую копейку потеряли перед самым полуднем. НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах снизились за счет суточных сертификатов и операций казначейства.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 27.11.2019 Усього, млн дол. США 515.2 В среду снова скачок оборотов до весьма высокого уровня. Чистый спрос составил около 490 млн., НБУ даже норму не выкупил. Возможно, всплеск был вызван переносом операций с ТОМного четверга на среду. Однако, это уже не первый всплеск, объемы рынка стали в последнее время менее равномерными.
По мотивам возникшей дискуссии должен заметить, что природа депосертификатов в корне отличается от природы ОВГЗ. Это не средство привлечения денег в долг, пирамидой сертификаты быть не могут. Это средство связывания лишней ликвидности и "бесплатной" эмиссии в виде процентов. Эмиссия направляется не в бюджет, а непосредственно в экономику. Короткие сроки привлечения выбраны для того, чтобы при первой возможности банки могли войти в более прибыльные активы (начать кредитование). На валютный рынок они практически не влияют - банки в покупке валюты ограничены нормативом открытой валютной позиции, который установлен для минимизации валютных рисков.
asti написав:Налог на недвижимость - это только вопрос времени. Есть во всем цивилизованном мире? - будет и у нас! А налог на депо, скорее всего, не отменят пока - бюджет и так не выполняется. Хотя с другой стороны, что такое 5,3 ярда - лимит повысить на одном из аукционов и вопрос решён!
У нас він вже є і я його вже плачу, якщо не помиляюся, то чотири роки це точно! І суми там не такі й малі, зрозуміло, що відносно!