Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:30

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

29.11.2019........................2397,5765

Гривна укрепилась на 6 копеек.

Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же началось плавное снижение. До 10-35 опустились на 2 копейки, сузив спред до рабочего. До 11 постояли на месте, после чего опустились на копейку. Следующую копейку потеряли перед самым полуднем.

НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах снизились за счет суточных сертификатов и операций казначейства.



Продаж валюти на міжбанківському ринку

27.11.2019

Усього, млн дол. США 515.2

В среду снова скачок оборотов до весьма высокого уровня. Чистый спрос составил около 490 млн., НБУ даже норму не выкупил. Возможно, всплеск был вызван переносом операций с ТОМного четверга на среду. Однако, это уже не первый всплеск, объемы рынка стали в последнее время менее равномерными.



По мотивам возникшей дискуссии должен заметить, что природа депосертификатов в корне отличается от природы ОВГЗ. Это не средство привлечения денег в долг, пирамидой сертификаты быть не могут. Это средство связывания лишней ликвидности и "бесплатной" эмиссии в виде процентов. Эмиссия направляется не в бюджет, а непосредственно в экономику. Короткие сроки привлечения выбраны для того, чтобы при первой возможности банки могли войти в более прибыльные активы (начать кредитование). На валютный рынок они практически не влияют - банки в покупке валюты ограничены нормативом открытой валютной позиции, который установлен для минимизации валютных рисков.