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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2830283128322833

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 379
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:31

  flyman написав:Зробимо їх разом.
А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?

НБУ "друкує" і вже дуже давно депосертифікати - конкуренти ОВДП, відсоткова ставка по яких корелюється з встановленою тим же НБУ обліковою ставкою. Чому після тривалих 17% її підняли аж до 18%? У нас ніби ж не було форс-мажорів як у 2014-15.
Як результат - в банків рекордні надприбутки, а всі решта- в "шоколаді" (у тому числі і Мінфін, який змушений був ставити великі відсотки, так як під менші можна купити те ж саме депо).
L
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:40

  L написав:
  flyman написав:Зробимо їх разом.
А те що скажений принтер Мінфіна друкує ОВДП - нармальок. НБУ яким боком?

НБУ "друкує" і вже дуже давно депосертифікати - конкуренти ОВДП, відсоткова ставка по яких корелюється з встановленою тим же НБУ обліковою ставкою. Чому після тривалих 17% її підняли аж до 18%? У нас ніби ж не було форс-мажорів як у 2014-15.
Як результат - в банків рекордні надприбутки, а всі решта- в "шоколаді" (у тому числі і Мінфін, який змушений був ставити великі відсотки, так як під менші можна купити те ж саме депо).

Плюс из реальной экономики выкачиваются деньги.
Ведь зачем кого-то кредитовать, или что-то производить, если можно в пару кликов вложить в депосертификаты и ОВГЗ без напряга получать стабильный доход?
И это не пирамида? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:.... та ніхто не піде!
- що, знову порох буде на бульдозер залазити? :mrgreen:


Думал никогда не увижу ФОПа, выступающего за фискализацию себя с ног до головы и за повышенные штрафы на себя.
И тут, опа, Долярчик.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:23

  freeze написав:
Долярчик написав:.... та ніхто не піде!
- що, знову порох буде на бульдозер залазити? :mrgreen:


Думал никогда не увижу ФОПа, выступающего за фискализацию себя с ног до головы и за повышенные штрафы на себя.
И тут, опа, Долярчик.

Може у нього з бухгалтерією все ОК - і йому нічого хвилюватися ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:30

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.11.2019........................2397,5765
Гривна укрепилась на 6 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же началось плавное снижение. До 10-35 опустились на 2 копейки, сузив спред до рабочего. До 11 постояли на месте, после чего опустились на копейку. Следующую копейку потеряли перед самым полуднем.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах снизились за счет суточных сертификатов и операций казначейства.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
27.11.2019
Усього, млн дол. США 515.2
В среду снова скачок оборотов до весьма высокого уровня. Чистый спрос составил около 490 млн., НБУ даже норму не выкупил. Возможно, всплеск был вызван переносом операций с ТОМного четверга на среду. Однако, это уже не первый всплеск, объемы рынка стали в последнее время менее равномерными.

По мотивам возникшей дискуссии должен заметить, что природа депосертификатов в корне отличается от природы ОВГЗ. Это не средство привлечения денег в долг, пирамидой сертификаты быть не могут. Это средство связывания лишней ликвидности и "бесплатной" эмиссии в виде процентов. Эмиссия направляется не в бюджет, а непосредственно в экономику. Короткие сроки привлечения выбраны для того, чтобы при первой возможности банки могли войти в более прибыльные активы (начать кредитование). На валютный рынок они практически не влияют - банки в покупке валюты ограничены нормативом открытой валютной позиции, который установлен для минимизации валютных рисков.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:43

  Puente написав:
  freeze написав:
Долярчик написав:.... та ніхто не піде!
- що, знову порох буде на бульдозер залазити? :mrgreen:


Думал никогда не увижу ФОПа, выступающего за фискализацию себя с ног до головы и за повышенные штрафы на себя.
И тут, опа, Долярчик.

Може у нього з бухгалтерією все ОК - і йому нічого хвилюватися ...

там Дт слева и Кт справа,по-серёдке ветер :D
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:44

  asti написав:Налог на недвижимость - это только вопрос времени. Есть во всем цивилизованном мире? - будет и у нас! А налог на депо, скорее всего, не отменят пока - бюджет и так не выполняется. Хотя с другой стороны, что такое 5,3 ярда - лимит повысить на одном из аукционов и вопрос решён! ;) ;)

У нас він вже є і я його вже плачу, якщо не помиляюся, то чотири роки це точно! І суми там не такі й малі, зрозуміло, що відносно!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:53

  antey1969 написав:
  andrein написав:Біля НБУ працівники найбільших заводів вимагають повернути курс на рівень 27 гривень за долар.
https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/75393033/
Походу в долларах зарплату получают на заводе.

Ринат Гудкович требують)))

Очередной "марсианин"?:
НБУ не парится по поводу протестов с участием рабочих Игоря Коломойского
https://www.ukrrudprom.com/news/NBU_ne_paritsya_po_povodu_protestov_s_uchastiem_rabochih_Igorya_.html
Бузит твой Коломойша, а виноват Гудкович?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Днепр опт покупки 23,90/93 - продажа ровно 24
SAndriy1
 
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