Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:38

ruvex написав: В следствии отсутствия баулов, свистков и подскоков дохлой кошки все сильнее нивелируется подсознательная надежда всяк сюда входящего на некий инсайд.

Сжиться с процессом настолько, чтобы это было на уровне некой ауры ощущаемой даже посторонними, это поистине грандиозно сложно, даже для превосходного специалиста, прилежно и точно подающего ожидаемую всеми информацию.

Ощущается дефицит внутреннего инсайдерского духа, последствия которого каждый переносит по своему. В следствии отсутствия баулов, свистков и подскоков дохлой кошки все сильнее нивелируется подсознательная надежда всяк сюда входящего на некий инсайд.Сжиться с процессом настолько, чтобы это было на уровне некой ауры ощущаемой даже посторонними, это поистине грандиозно сложно, даже для превосходного специалиста, прилежно и точно подающего ожидаемую всеми информацию.Ощущается дефицит внутреннего инсайдерского духа, последствия которого каждый переносит по своему.

Наверное многие с вами согласны.Баулов, свистков и подскоков дохлой кошки не хватает.Не знаю как вы, а я не отказываю себе в удовольствии иногда перечитать что-нибудь из классики форума.Например, вот сегодня с удовольствием вот это почитал:Комментарий Дяди Саши:"При этом, несмотря на всю эту антизолотовую пропаганду, нет никаких объективных подтверждений того, что те, кто в современных условиях предпочитает бумажным валютам реальные деньги в виде золота (и серебра) ошибаются. И рост цены денег относительно валют – это не «пузырь», а реальность, опирающаяся на объективные экономические законы.Хотелось бы подчеркнуть: пауза в росте цены золота относительно бумажных денег не более чем временное явление, и новый рост, скорее всего, будет еще более впечатляющим, чем это было год назад.Единственный вопрос, стоящий сегодня, заключается в том, что послужит спусковым крючком для нового роста золота. Это может быть выход Греции или другой страны-«свинки» из зоны евро или другой вариант начала распада монетарного союза, объявление о новом запуске печатного станка ФРС при более высоких, чем раньше, оборотах, удар по «строптивому» Ирану или что-то еще, но запуск новой волны роста цены на золото неизбежен и достаточно близок. С его началом переток средств в драгоценные металлы будет существенно больше, чем был до этого. В этом контексте, предполагаемое и достаточно близкое событие – суть закономерный финансово-экономический крах современной системы, построенной на долге и бумажных валютах. Во время которого физические золото и серебро останутся немногими островками стабильности.Пока же государства продолжают относительно спокойно печатать деньги, перекладывая издержки схлопывания кредитного бума на всех, включая и тех, кто добросовестно сберегал деньги на депозитах. Но, судя по всему, далеко не все обладатели сбережений горят альтруистическим желанием помочь экономике и активно скупают золото. А, главное, что в первых рядах покупателей мы видим… центробанки! Наиболее известные руководители которых (ДС имеет в виду Самого Бернанки, удивившего мир нижеприведенной сентенцией) говорят, что золото – не деньги…"Как то все так не только полезно и интересно, но и по доброму было, аура одним словом.И главное, многое и не устаревает вовсе.Классика она и есть классика.Если бы администрация была не против,я бы вообще предложил бы в знак памяти,и в знак уважения,для просвещения новичков форума,ну и для удовольствия всех участников форума,без исключенияиногда размещать цитаты основателя основной ветки форума.Уверен,многие поддержали бы это предложение.