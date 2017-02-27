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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2832283328342835>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 379
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
44
Всього голосів : 379
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:02

  freeze написав:
Долярчик написав:.... та ніхто не піде!
- що, знову порох буде на бульдозер залазити? :mrgreen:


Думал никогда не увижу ФОПа, выступающего за фискализацию себя с ног до головы и за повышенные штрафы на себя.
И тут, опа, Долярчик.


Я вам скажу так,просто мелкие ФОПы всю дорогу концы с концами сводят,
и они просто офигели уже и не знают "куда пойти,куда податься"
чтобы их не защемили в очередной раз.

А то какие -нибудь недоброры, недопоступения в бюджет - так сразу :

-либо население качать
-либо ФОПов нагинать помельче

По памяти в день когда закон по ФОПах был, они прокатили закон по трансферному ценообразованию, т.е. за офшорную упрощенку у них голосов не нашлось, а мелочь по углах - ганять,так пожалуйста, с запасом.

Причем прикрывали все это типа борьбой со схемами в среднем бизнесе.
А реально окончилось тем,что скоро фискала на каждой трамвайной остановке поставят.

Зато офшорники,
монополисты-олигархи,
крупный бизнес -
в шоколаде по уши.
И вообще ,господа, вы заметили, даже такого слова офшоры нигде не светится, не упоминается.

Не верной дорогой идете, товарищи.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:06

... хто йде скакати на майдан?)))))

.... та ніхто не піде!
- що, знову порох буде на бульдозер залазити? :mrgreen: :lol:
Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:14

  Qwerty написав:
  asti написав:Налог на недвижимость - это только вопрос времени. Есть во всем цивилизованном мире? - будет и у нас! А налог на депо, скорее всего, не отменят пока - бюджет и так не выполняется. Хотя с другой стороны, что такое 5,3 ярда - лимит повысить на одном из аукционов и вопрос решён! ;) ;)

У нас він вже є і я його вже плачу, якщо не помиляюся, то чотири роки це точно! І суми там не такі й малі, зрозуміло, що відносно!


Да от налога на недвижимость никуда не деться.

Только должна быть диверсификация,
все-таки не честно, если условный Дубинский,или Дубневич
платит одинаковую ставку с условным дядей Васей,
тем более стоимость объекта там не сравнимы,
ну и количество объектов -десятки и сотни против одного-двух.

Что касается налога на депо,
отменять надо было еще вчера,
не скидывать образно говоря
пол ВВП страны в карманы спекулянтов,
а привлекать депо-ставками и нулевым налогообложением ( как в 2013-м) средства внутри страны, в т.ч. валютные,сами же пишут, что у народа миллиарды долларов под подушкой.

Средства у простых украинцев останутся и по мульт.эффекту в экономику пойдут.

Да только им так проще ,чем заморачиваться
с депо-ставками для физиков и юр.лиц,
отменой налогообложения,
и реальным кредитованием экономики от этих средств.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:16

  freeze написав:
Долярчик написав:.... та ніхто не піде!
- що, знову порох буде на бульдозер залазити? :mrgreen:


Думал никогда не увижу ФОПа, выступающего за фискализацию себя с ног до головы и за повышенные штрафы на себя.
И тут, опа, Долярчик.

1)... я собі знаю "куди і під що" я підпадаю... :wink:
2)...Ви скільки років на форумі? - не приходило Вам до голови, що я можу тут просто "дурака валяти"? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/46089 ... -mintsifry
Основные проблемы предпринимателей в Украине:
отсутствие финансирования;
информационный вакуум;
они менее диверсифицированы;
часто не имеют подушки безопасности;
сами кредитуют собственных клиентов, вследствие чего происходят кассовые разрывы;
коррупция;
отсутствие образования. Проблема у новичков — управление бизнесом в первый год;
проблема у опытных предпринимателей — масштабирование;
кризис бизнес-модели, выход на новые рынки;
кризис кадров в Украине и особенно в регионах.

На словах они все правильно,
а на деле -упрощенка для монополий и крупного бизнеса вот уже годами.

Не понимают,что без мощного среднего класса в западном понимании этого слова
никакого фундамента не построишь.
И не надо велосипед изобретать- все уже подтверждено историей успешных стран.

Мелкие и средние - основа экономики,а не офшорники.

Кто за то,
чтобы условному Долярчику
молоко ежедневно выдавали бесплатно как на вредном производстве? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:27

Сплошные налохи. Лучше бы озадачились тем, куда идут налоги и какая отдача ждет их плательщика в условиях, когда медицины бесплатной в стране нет от слова совсем, даже за наложенный как попало хуже чем в 19-м веке гипс надо платить налом, когда пенсия сейчас 80 баксов для всю жизнь пропахавшего человека, а скоро не будет и того (они так и говорят, что молодежи на пенсию рассчитывать зась), когда от ментов народу один вред (чего стоит только недавняя история об украденной тачке у мужика и как потом на ней ездил харьковский мент), и т.д., чем о том, как наехать на обычных людей, которые в принципе не имеют доступа ни к взяткам, ни к распилу бюджета.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:38

  ruvex написав: В следствии отсутствия баулов, свистков и подскоков дохлой кошки все сильнее нивелируется подсознательная надежда всяк сюда входящего на некий инсайд.
Сжиться с процессом настолько, чтобы это было на уровне некой ауры ощущаемой даже посторонними, это поистине грандиозно сложно, даже для превосходного специалиста, прилежно и точно подающего ожидаемую всеми информацию.
Ощущается дефицит внутреннего инсайдерского духа, последствия которого каждый переносит по своему.




Наверное многие с вами согласны.

Баулов, свистков и подскоков дохлой кошки не хватает.

Не знаю как вы, а я не отказываю себе в удовольствии иногда перечитать что-нибудь из классики форума.

Например, вот сегодня с удовольствием вот это почитал:

Комментарий Дяди Саши:
"При этом, несмотря на всю эту антизолотовую пропаганду, нет никаких объективных подтверждений того, что те, кто в современных условиях предпочитает бумажным валютам реальные деньги в виде золота (и серебра) ошибаются. И рост цены денег относительно валют – это не «пузырь», а реальность, опирающаяся на объективные экономические законы.

Хотелось бы подчеркнуть: пауза в росте цены золота относительно бумажных денег не более чем временное явление, и новый рост, скорее всего, будет еще более впечатляющим, чем это было год назад.

Единственный вопрос, стоящий сегодня, заключается в том, что послужит спусковым крючком для нового роста золота. Это может быть выход Греции или другой страны-«свинки» из зоны евро или другой вариант начала распада монетарного союза, объявление о новом запуске печатного станка ФРС при более высоких, чем раньше, оборотах, удар по «строптивому» Ирану или что-то еще, но запуск новой волны роста цены на золото неизбежен и достаточно близок. С его началом переток средств в драгоценные металлы будет существенно больше, чем был до этого. В этом контексте, предполагаемое и достаточно близкое событие – суть закономерный финансово-экономический крах современной системы, построенной на долге и бумажных валютах. Во время которого физические золото и серебро останутся немногими островками стабильности.

Пока же государства продолжают относительно спокойно печатать деньги, перекладывая издержки схлопывания кредитного бума на всех, включая и тех, кто добросовестно сберегал деньги на депозитах. Но, судя по всему, далеко не все обладатели сбережений горят альтруистическим желанием помочь экономике и активно скупают золото. А, главное, что в первых рядах покупателей мы видим… центробанки! Наиболее известные руководители которых (ДС имеет в виду Самого Бернанки, удивившего мир нижеприведенной сентенцией) говорят, что золото – не деньги…"

Как то все так не только полезно и интересно, но и по доброму было, аура одним словом.
И главное, многое и не устаревает вовсе.

Классика она и есть классика.

Если бы администрация была не против,
я бы вообще предложил бы в знак памяти,
и в знак уважения,
для просвещения новичков форума,
ну и для удовольствия всех участников форума,без исключения
иногда размещать цитаты основателя основной ветки форума.

Уверен,многие поддержали бы это предложение.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 29 лис, 2019 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У меня одного возникает ощущение, что с графоманией пора что-то делать?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Уверен,многие поддержали бы это предложение.
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удачи
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:56

  vovan_prm написав:У меня одного возникает ощущение, что с графоманией пора что-то делать?

закрыть https://advego.com/
и
http://forumok.com/
Даже Петру не дали :wink:
Может всем бездельникам отключить тырнет? ЗЕ потянет
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