Долярчик написав:.... та ніхто не піде! - що, знову порох буде на бульдозер залазити?
Думал никогда не увижу ФОПа, выступающего за фискализацию себя с ног до головы и за повышенные штрафы на себя. И тут, опа, Долярчик.
Я вам скажу так,просто мелкие ФОПы всю дорогу концы с концами сводят, и они просто офигели уже и не знают "куда пойти,куда податься" чтобы их не защемили в очередной раз.
А то какие -нибудь недоброры, недопоступения в бюджет - так сразу :
-либо население качать -либо ФОПов нагинать помельче
По памяти в день когда закон по ФОПах был, они прокатили закон по трансферному ценообразованию, т.е. за офшорную упрощенку у них голосов не нашлось, а мелочь по углах - ганять,так пожалуйста, с запасом.
Причем прикрывали все это типа борьбой со схемами в среднем бизнесе. А реально окончилось тем,что скоро фискала на каждой трамвайной остановке поставят.
Зато офшорники, монополисты-олигархи, крупный бизнес - в шоколаде по уши. И вообще ,господа, вы заметили, даже такого слова офшоры нигде не светится, не упоминается.
.... та ніхто не піде! - що, знову порох буде на бульдозер залазити?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
asti написав:Налог на недвижимость - это только вопрос времени. Есть во всем цивилизованном мире? - будет и у нас! А налог на депо, скорее всего, не отменят пока - бюджет и так не выполняется. Хотя с другой стороны, что такое 5,3 ярда - лимит повысить на одном из аукционов и вопрос решён!
У нас він вже є і я його вже плачу, якщо не помиляюся, то чотири роки це точно! І суми там не такі й малі, зрозуміло, що відносно!
Да от налога на недвижимость никуда не деться.
Только должна быть диверсификация, все-таки не честно, если условный Дубинский,или Дубневич платит одинаковую ставку с условным дядей Васей, тем более стоимость объекта там не сравнимы, ну и количество объектов -десятки и сотни против одного-двух.
Что касается налога на депо, отменять надо было еще вчера, не скидывать образно говоря пол ВВП страны в карманы спекулянтов, а привлекать депо-ставками и нулевым налогообложением ( как в 2013-м) средства внутри страны, в т.ч. валютные,сами же пишут, что у народа миллиарды долларов под подушкой.
Средства у простых украинцев останутся и по мульт.эффекту в экономику пойдут.
Да только им так проще ,чем заморачиваться с депо-ставками для физиков и юр.лиц, отменой налогообложения, и реальным кредитованием экономики от этих средств.
Долярчик написав:.... та ніхто не піде! - що, знову порох буде на бульдозер залазити?
Думал никогда не увижу ФОПа, выступающего за фискализацию себя с ног до головы и за повышенные штрафы на себя. И тут, опа, Долярчик.
1)... я собі знаю "куди і під що" я підпадаю... 2)...Ви скільки років на форумі? - не приходило Вам до голови, що я можу тут просто "дурака валяти"?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
https://news.finance.ua/ru/news/-/46089 ... -mintsifry Основные проблемы предпринимателей в Украине: отсутствие финансирования; информационный вакуум; они менее диверсифицированы; часто не имеют подушки безопасности; сами кредитуют собственных клиентов, вследствие чего происходят кассовые разрывы; коррупция; отсутствие образования. Проблема у новичков — управление бизнесом в первый год; проблема у опытных предпринимателей — масштабирование; кризис бизнес-модели, выход на новые рынки; кризис кадров в Украине и особенно в регионах.
На словах они все правильно, а на деле -упрощенка для монополий и крупного бизнеса вот уже годами.
Не понимают,что без мощного среднего класса в западном понимании этого слова никакого фундамента не построишь. И не надо велосипед изобретать- все уже подтверждено историей успешных стран.
Мелкие и средние - основа экономики,а не офшорники.
Кто за то, чтобы условному Долярчику молоко ежедневно выдавали бесплатно как на вредном производстве?
Сплошные налохи. Лучше бы озадачились тем, куда идут налоги и какая отдача ждет их плательщика в условиях, когда медицины бесплатной в стране нет от слова совсем, даже за наложенный как попало хуже чем в 19-м веке гипс надо платить налом, когда пенсия сейчас 80 баксов для всю жизнь пропахавшего человека, а скоро не будет и того (они так и говорят, что молодежи на пенсию рассчитывать зась), когда от ментов народу один вред (чего стоит только недавняя история об украденной тачке у мужика и как потом на ней ездил харьковский мент), и т.д., чем о том, как наехать на обычных людей, которые в принципе не имеют доступа ни к взяткам, ни к распилу бюджета.
ruvex написав: В следствии отсутствия баулов, свистков и подскоков дохлой кошки все сильнее нивелируется подсознательная надежда всяк сюда входящего на некий инсайд. Сжиться с процессом настолько, чтобы это было на уровне некой ауры ощущаемой даже посторонними, это поистине грандиозно сложно, даже для превосходного специалиста, прилежно и точно подающего ожидаемую всеми информацию. Ощущается дефицит внутреннего инсайдерского духа, последствия которого каждый переносит по своему.
Наверное многие с вами согласны.
Баулов, свистков и подскоков дохлой кошки не хватает.
Не знаю как вы, а я не отказываю себе в удовольствии иногда перечитать что-нибудь из классики форума.
Например, вот сегодня с удовольствием вот это почитал:
Комментарий Дяди Саши: "При этом, несмотря на всю эту антизолотовую пропаганду, нет никаких объективных подтверждений того, что те, кто в современных условиях предпочитает бумажным валютам реальные деньги в виде золота (и серебра) ошибаются. И рост цены денег относительно валют – это не «пузырь», а реальность, опирающаяся на объективные экономические законы.
Хотелось бы подчеркнуть: пауза в росте цены золота относительно бумажных денег не более чем временное явление, и новый рост, скорее всего, будет еще более впечатляющим, чем это было год назад.
Единственный вопрос, стоящий сегодня, заключается в том, что послужит спусковым крючком для нового роста золота. Это может быть выход Греции или другой страны-«свинки» из зоны евро или другой вариант начала распада монетарного союза, объявление о новом запуске печатного станка ФРС при более высоких, чем раньше, оборотах, удар по «строптивому» Ирану или что-то еще, но запуск новой волны роста цены на золото неизбежен и достаточно близок. С его началом переток средств в драгоценные металлы будет существенно больше, чем был до этого. В этом контексте, предполагаемое и достаточно близкое событие – суть закономерный финансово-экономический крах современной системы, построенной на долге и бумажных валютах. Во время которого физические золото и серебро останутся немногими островками стабильности.
Пока же государства продолжают относительно спокойно печатать деньги, перекладывая издержки схлопывания кредитного бума на всех, включая и тех, кто добросовестно сберегал деньги на депозитах. Но, судя по всему, далеко не все обладатели сбережений горят альтруистическим желанием помочь экономике и активно скупают золото. А, главное, что в первых рядах покупателей мы видим… центробанки! Наиболее известные руководители которых (ДС имеет в виду Самого Бернанки, удивившего мир нижеприведенной сентенцией) говорят, что золото – не деньги…"
Как то все так не только полезно и интересно, но и по доброму было, аура одним словом. И главное, многое и не устаревает вовсе.
Классика она и есть классика.
Если бы администрация была не против, я бы вообще предложил бы в знак памяти, и в знак уважения, для просвещения новичков форума, ну и для удовольствия всех участников форума,без исключения иногда размещать цитаты основателя основной ветки форума.
Уверен,многие поддержали бы это предложение.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 29 лис, 2019 14:58, всього редагувалось 1 раз.