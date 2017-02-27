Долярчик написав:.... та ніхто не піде! - що, знову порох буде на бульдозер залазити?
Думал никогда не увижу ФОПа, выступающего за фискализацию себя с ног до головы и за повышенные штрафы на себя. И тут, опа, Долярчик.
Я вам скажу так,просто мелкие ФОПы всю дорогу концы с концами сводят, и они просто офигели уже и не знают "куда пойти,куда податься" чтобы их не защемили в очередной раз.
А то какие -нибудь недоброры, недопоступения в бюджет - так сразу :
-либо население качать -либо ФОПов нагинать помельче
По памяти в день когда закон по ФОПах был, они прокатили закон по трансферному ценообразованию, т.е. за офшорную упрощенку у них голосов не нашлось, а мелочь по углах - ганять,так пожалуйста, с запасом.
Причем прикрывали все это типа борьбой со схемами в среднем бизнесе. А реально окончилось тем,что скоро фискала на каждой трамвайной остановке поставят.
Зато офшорники, монополисты-олигархи, крупный бизнес - в шоколаде по уши. И вообще ,господа, вы заметили, даже такого слова офшоры нигде не светится, не упоминается.
asti написав:Налог на недвижимость - это только вопрос времени. Есть во всем цивилизованном мире? - будет и у нас! А налог на депо, скорее всего, не отменят пока - бюджет и так не выполняется. Хотя с другой стороны, что такое 5,3 ярда - лимит повысить на одном из аукционов и вопрос решён!
У нас він вже є і я його вже плачу, якщо не помиляюся, то чотири роки це точно! І суми там не такі й малі, зрозуміло, що відносно!
Да от налога на недвижимость никуда не деться.
Только должна быть диверсификация, все-таки не честно, если условный Дубинский,или Дубневич платит одинаковую ставку с условным дядей Васей, тем более стоимость объекта там не сравнимы, ну и количество объектов -десятки и сотни против одного-двух.
Что касается налога на депо, отменять надо было еще вчера, не скидывать образно говоря пол ВВП страны в карманы спекулянтов, а привлекать депо-ставками и нулевым налогообложением ( как в 2013-м) средства внутри страны, в т.ч. валютные,сами же пишут, что у народа миллиарды долларов под подушкой.
Средства у простых украинцев останутся и по мульт.эффекту в экономику пойдут.
Да только им так проще ,чем заморачиваться с депо-ставками для физиков и юр.лиц, отменой налогообложения, и реальным кредитованием экономики от этих средств.
https://news.finance.ua/ru/news/-/46089 ... -mintsifry Основные проблемы предпринимателей в Украине: отсутствие финансирования; информационный вакуум; они менее диверсифицированы; часто не имеют подушки безопасности; сами кредитуют собственных клиентов, вследствие чего происходят кассовые разрывы; коррупция; отсутствие образования. Проблема у новичков — управление бизнесом в первый год; проблема у опытных предпринимателей — масштабирование; кризис бизнес-модели, выход на новые рынки; кризис кадров в Украине и особенно в регионах.
На словах они все правильно, а на деле -упрощенка для монополий и крупного бизнеса вот уже годами.
Не понимают,что без мощного среднего класса в западном понимании этого слова никакого фундамента не построишь. И не надо велосипед изобретать- все уже подтверждено историей успешных стран.
Мелкие и средние - основа экономики,а не офшорники.
Кто за то, чтобы условному Долярчику молоко ежедневно выдавали бесплатно как на вредном производстве?
Сплошные налохи. Лучше бы озадачились тем, куда идут налоги и какая отдача ждет их плательщика в условиях, когда медицины бесплатной в стране нет от слова совсем, даже за наложенный как попало хуже чем в 19-м веке гипс надо платить налом, когда пенсия сейчас 80 баксов для всю жизнь пропахавшего человека, а скоро не будет и того (они так и говорят, что молодежи на пенсию рассчитывать зась), когда от ментов народу один вред (чего стоит только недавняя история об украденной тачке у мужика и как потом на ней ездил харьковский мент), и т.д., чем о том, как наехать на обычных людей, которые в принципе не имеют доступа ни к взяткам, ни к распилу бюджета.
Помните год назад дискуссии по портам Азова? Тогда это совпало с российской морской агрессией. Спустя год (как впрочем и каждый год) ситуация с погодой повторяется. Комментирует "операційний директор терміналу "Укртрансагро" Андрій Леонідов". https://zik.ua/news/2019/11/29/cherez_s ... dku_947311
Те же тезисы что я описывал на этих страницах год назад.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з...............29.11.2019...............02.12.2019 дата розрахунку..............28.11.2019...............29.11.2019 Долар США.....................2403,5575................2397,2276 После полудня гривна укрепилась еще на 0.35 копейки. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же началось плавное снижение. До 10-35 опустились на 2 копейки, сузив спред до рабочего. До 11 постояли на месте, после чего опустились на копейку. Следующую копейку потеряли перед самым полуднем. Устроив в честь пятницы обеденный перерыв раньше времени, постояли на месте до 13-10, после чего снова опустились на копейку. После 14 развернулись и уверенно пошли вверх. Чуть более, чем за час прошли обратно почти весь дневной путь, поднявшись на 4.5 копейки. Рост происходил уже без оборотов. Официальный курс встретили котировками 23.9850 - 24.0100. За день котировки опустились на 0.5 копейки относительно открытия и выросли на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2017 - 2701.39 (-304) 2018 - 2839.09 (-442)
2016 - 2559.93 2015 - 2388.46 Занимательная статистика: это первый год за последние 5 лет, когда курс не вырос на следующий день после Дня Благодарения.