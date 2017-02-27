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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2832283328342835>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 380
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
45
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:02

  freeze написав:
Долярчик написав:.... та ніхто не піде!
- що, знову порох буде на бульдозер залазити? :mrgreen:


Думал никогда не увижу ФОПа, выступающего за фискализацию себя с ног до головы и за повышенные штрафы на себя.
И тут, опа, Долярчик.


Я вам скажу так,просто мелкие ФОПы всю дорогу концы с концами сводят,
и они просто офигели уже и не знают "куда пойти,куда податься"
чтобы их не защемили в очередной раз.

А то какие -нибудь недоброры, недопоступения в бюджет - так сразу :

-либо население качать
-либо ФОПов нагинать помельче

По памяти в день когда закон по ФОПах был, они прокатили закон по трансферному ценообразованию, т.е. за офшорную упрощенку у них голосов не нашлось, а мелочь по углах - ганять,так пожалуйста, с запасом.

Причем прикрывали все это типа борьбой со схемами в среднем бизнесе.
А реально окончилось тем,что скоро фискала на каждой трамвайной остановке поставят.

Зато офшорники,
монополисты-олигархи,
крупный бизнес -
в шоколаде по уши.
И вообще ,господа, вы заметили, даже такого слова офшоры нигде не светится, не упоминается.

Не верной дорогой идете, товарищи.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:14

  Qwerty написав:
  asti написав:Налог на недвижимость - это только вопрос времени. Есть во всем цивилизованном мире? - будет и у нас! А налог на депо, скорее всего, не отменят пока - бюджет и так не выполняется. Хотя с другой стороны, что такое 5,3 ярда - лимит повысить на одном из аукционов и вопрос решён! ;) ;)

У нас він вже є і я його вже плачу, якщо не помиляюся, то чотири роки це точно! І суми там не такі й малі, зрозуміло, що відносно!


Да от налога на недвижимость никуда не деться.

Только должна быть диверсификация,
все-таки не честно, если условный Дубинский,или Дубневич
платит одинаковую ставку с условным дядей Васей,
тем более стоимость объекта там не сравнимы,
ну и количество объектов -десятки и сотни против одного-двух.

Что касается налога на депо,
отменять надо было еще вчера,
не скидывать образно говоря
пол ВВП страны в карманы спекулянтов,
а привлекать депо-ставками и нулевым налогообложением ( как в 2013-м) средства внутри страны, в т.ч. валютные,сами же пишут, что у народа миллиарды долларов под подушкой.

Средства у простых украинцев останутся и по мульт.эффекту в экономику пойдут.

Да только им так проще ,чем заморачиваться
с депо-ставками для физиков и юр.лиц,
отменой налогообложения,
и реальным кредитованием экономики от этих средств.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/46089 ... -mintsifry
Основные проблемы предпринимателей в Украине:
отсутствие финансирования;
информационный вакуум;
они менее диверсифицированы;
часто не имеют подушки безопасности;
сами кредитуют собственных клиентов, вследствие чего происходят кассовые разрывы;
коррупция;
отсутствие образования. Проблема у новичков — управление бизнесом в первый год;
проблема у опытных предпринимателей — масштабирование;
кризис бизнес-модели, выход на новые рынки;
кризис кадров в Украине и особенно в регионах.

На словах они все правильно,
а на деле -упрощенка для монополий и крупного бизнеса вот уже годами.

Не понимают,что без мощного среднего класса в западном понимании этого слова
никакого фундамента не построишь.
И не надо велосипед изобретать- все уже подтверждено историей успешных стран.

Мелкие и средние - основа экономики,а не офшорники.

Кто за то,
чтобы условному Долярчику
молоко ежедневно выдавали бесплатно как на вредном производстве? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:27

Сплошные налохи. Лучше бы озадачились тем, куда идут налоги и какая отдача ждет их плательщика в условиях, когда медицины бесплатной в стране нет от слова совсем, даже за наложенный как попало хуже чем в 19-м веке гипс надо платить налом, когда пенсия сейчас 80 баксов для всю жизнь пропахавшего человека, а скоро не будет и того (они так и говорят, что молодежи на пенсию рассчитывать зась), когда от ментов народу один вред (чего стоит только недавняя история об украденной тачке у мужика и как потом на ней ездил харьковский мент), и т.д., чем о том, как наехать на обычных людей, которые в принципе не имеют доступа ни к взяткам, ни к распилу бюджета.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:55

  andrein написав:Біля НБУ працівники найбільших заводів вимагають повернути курс на рівень 27 гривень за долар.
https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/75393033/


Походу в долларах зарплату получают на заводе.

Странно, что айтишники ничего такого не требуют, хотя попадалово на курсе у них серьёзное.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Помните год назад дискуссии по портам Азова?
Тогда это совпало с российской морской агрессией.
Спустя год (как впрочем и каждый год) ситуация с погодой повторяется.
Комментирует "операційний директор терміналу "Укртрансагро" Андрій Леонідов".
https://zik.ua/news/2019/11/29/cherez_s ... dku_947311

Те же тезисы что я описывал на этих страницах год назад.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:14

  zzzzzz написав:На межбанке черная пятница. Почему коммунальные службы молчат ?

ндс проглотили.а что слышно с дивами арселора?

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:33

Долярчик

http://chp.com.ua/all-news/item/64414-p ... stosuetsya
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:47

Насамо деле курс стоит на отметке 28-29 по состоянию экономике, просто кому-то выгодно мутить с землей, вот и все. Скупаем доллар ждем по 28 :D
Michael
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:54

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...............29.11.2019...............02.12.2019
дата розрахунку..............28.11.2019...............29.11.2019
Долар США.....................2403,5575................2397,2276
После полудня гривна укрепилась еще на 0.35 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же началось плавное снижение. До 10-35 опустились на 2 копейки, сузив спред до рабочего. До 11 постояли на месте, после чего опустились на копейку. Следующую копейку потеряли перед самым полуднем.
Устроив в честь пятницы обеденный перерыв раньше времени, постояли на месте до 13-10, после чего снова опустились на копейку. После 14 развернулись и уверенно пошли вверх. Чуть более, чем за час прошли обратно почти весь дневной путь, поднявшись на 4.5 копейки. Рост происходил уже без оборотов.
Официальный курс встретили котировками 23.9850 - 24.0100. За день котировки опустились на 0.5 копейки относительно открытия и выросли на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2017 - 2701.39 (-304)
2018 - 2839.09 (-442)

2016 - 2559.93
2015 - 2388.46
Занимательная статистика: это первый год за последние 5 лет, когда курс не вырос на следующий день после Дня Благодарения.
Сибарит
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