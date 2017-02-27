Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:03

гуляйполе



.............."Про «ринки» «перша група» і «нас це не стосується»!

З різних міст поступає інформація про те, які розпорядження надходять обласним органам ДФСУ, щодо «виявлення фактів неправомірного використання суб'єктами підприємницької діяльності першої групи спрощеної системи оподаткування».

Робота повинна проводитись по декількох напрямках. «Співпраця» з адміністраціями ринків по виявленню СПД, що мають договори оренди на декілька торгових місць одночасно, при цьому підприємець автоматично втрачає можливість перебувати на першій групі, тому що «торгувати на декількох точках самостійно він фізично не може». Далі «сумнозвісні» мобільні групи Держпраці, ДФС і Поліції, котрі не штрафують, але лише «анкетують» і інформують (читай виявляють факти) торгові точки по питаннях використання найманої праці підприємцями. Ще одним цікавим моментом є роз'яснення працівникам ДФС, хто саме має право використовувати першу групу спрощеної системи оподаткування. На їхню думку це можуть бути лише СПД, що торгують практично «з землі» тобто лотки, столи і т д. Тобто навіть якщо торгова точка знаходиться на ринку, але має ДВЕРІ, через які покупці потрапляють в неї, чи це стаціонарний контейнер, по якому покупці ходять і вибирають товар – це вже не перша група оподаткування.

За результатами проведення цих заходів планується масштабна розсилка «інформаційних» листів з наполегливими рекомендаціями, з «огляду на становлені факти» задля уникнення проблем з ДФС (читай КОСМІЧНИХ ШТРАФІВ), перейти на іншу групу спрощеної системи оподаткування!!!



Спочатку планувалось «обкатать» цю схему на «потужних» ринках (7км, Барабашова тощо), але з огляду на певну згуртованість і досвід підприємців на спротив, вирішлили почати з невеликих міст з поступовим підключення інших. Тобто завтра це може бути в Рівному, Чернівцях, Полтаві чи Покровську.



Всю роботу планують завершити до третього кварталу 2020 року, щоб на 2021 рік вийти на максимальну фіскалізацію малого бізнесу!

А у нас:ФОП 1–3-ї груп єдиного податку без ПДВ ведуть книгу обліку доходів, фіксують у ній лише підприємницькі доходи (пп.пп. 296.1.1–296.1.2 ПКУ). А дані з книги потім використовують для заповнення декларації з єдиного податку. Отже, ці суми повинні теж підтверджуватися первинкою.

А податківці мають право вимагати у вас ці документи під час перевірки (пп. 20.1.6 ПКУ). Самі лише дані книги не дають достатніх підстав для підтвердження цих сум.

Без первинки незрозуміло, за що й за яким видом діяльності отримано дохід, а отже, за якою ставкою він буде оподатковуватися.

Наприклад, підприємцю 1-ї чи 2-ї груп ЄП потрібні первинні документи, які підтвердять, що дохід він отримав від зареєстрованих видів діяльності й від дозволених контрагентів (населення, єдинників — для 2-ї групи). Бо інакше дохід оподатковуватиметься за ставкою 15%.

Дохід єдинника підтверджують:

•банківська виписка;

•товарний чек (розрахункова квитанція) при оплаті товарів;

•квитанція (акт) при оплаті послуг (робіт);

•фіскальний чек РРО при оплаті готівкою.

Крім первинних документів, що підтверджують суми у звітності, потрібні також підтвердні документи: договори, претензії тощо — на випадок, якщо треба довести, чому ті чи інші суми не включили в дохід.

Делаем вывод: 1 группа ещё более подвержена рискам штрафных санкций, т.к , ......И тут уже начинается совсем другая история...…………"







Указ 1998 року про спрощення фактично започаткував в країні середній клас.



Розквіт відбувся в 2005 до середини 2008-го.

Гроші тоді майже під ногами валялися.



І це нормально,

мали би ще на додачу по землі 5 тис. в одні руки,щоб мале фермерство як у Польщі стартануло.І офшорку прикрити.



А вони - як з якогось паралельного світу,не розуміють ,що в країні робиться.



Рано чи пізно все це дуже негативно відобразиться як на економіці,так і на курсі нацвалюти.