Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:54

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з...............29.11.2019...............02.12.2019

дата розрахунку..............28.11.2019...............29.11.2019

Долар США.....................2403,5575................2397,2276

После полудня гривна укрепилась еще на 0.35 копейки.

Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же началось плавное снижение. До 10-35 опустились на 2 копейки, сузив спред до рабочего. До 11 постояли на месте, после чего опустились на копейку. Следующую копейку потеряли перед самым полуднем.

Устроив в честь пятницы обеденный перерыв раньше времени, постояли на месте до 13-10, после чего снова опустились на копейку. После 14 развернулись и уверенно пошли вверх. Чуть более, чем за час прошли обратно почти весь дневной путь, поднявшись на 4.5 копейки. Рост происходил уже без оборотов.

Официальный курс встретили котировками 23.9850 - 24.0100. За день котировки опустились на 0.5 копейки относительно открытия и выросли на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2017 - 2701.39 (-304)

2018 - 2839.09 (-442)



2016 - 2559.93

2015 - 2388.46

Занимательная статистика: это первый год за последние 5 лет, когда курс не вырос на следующий день после Дня Благодарения.