RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 28322833283428352836>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 380
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
45
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:55

  andrein написав:Біля НБУ працівники найбільших заводів вимагають повернути курс на рівень 27 гривень за долар.
https://www.ukr.net/#news/details/jekonomika/75393033/


Походу в долларах зарплату получают на заводе.

Странно, что айтишники ничего такого не требуют, хотя попадалово на курсе у них серьёзное.
rajdugasat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.11.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Помните год назад дискуссии по портам Азова?
Тогда это совпало с российской морской агрессией.
Спустя год (как впрочем и каждый год) ситуация с погодой повторяется.
Комментирует "операційний директор терміналу "Укртрансагро" Андрій Леонідов".
https://zik.ua/news/2019/11/29/cherez_s ... dku_947311

Те же тезисы что я описывал на этих страницах год назад.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 09.09.14
Подякував: 824 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:14

  zzzzzz написав:На межбанке черная пятница. Почему коммунальные службы молчат ?

ндс проглотили.а что слышно с дивами арселора?

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 920
З нами з: 10.04.07
Подякував: 76 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:47

Насамо деле курс стоит на отметке 28-29 по состоянию экономике, просто кому-то выгодно мутить с землей, вот и все. Скупаем доллар ждем по 28 :D
Michael
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:54

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...............29.11.2019...............02.12.2019
дата розрахунку..............28.11.2019...............29.11.2019
Долар США.....................2403,5575................2397,2276
После полудня гривна укрепилась еще на 0.35 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же началось плавное снижение. До 10-35 опустились на 2 копейки, сузив спред до рабочего. До 11 постояли на месте, после чего опустились на копейку. Следующую копейку потеряли перед самым полуднем.
Устроив в честь пятницы обеденный перерыв раньше времени, постояли на месте до 13-10, после чего снова опустились на копейку. После 14 развернулись и уверенно пошли вверх. Чуть более, чем за час прошли обратно почти весь дневной путь, поднявшись на 4.5 копейки. Рост происходил уже без оборотов.
Официальный курс встретили котировками 23.9850 - 24.0100. За день котировки опустились на 0.5 копейки относительно открытия и выросли на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2017 - 2701.39 (-304)
2018 - 2839.09 (-442)

2016 - 2559.93
2015 - 2388.46
Занимательная статистика: это первый год за последние 5 лет, когда курс не вырос на следующий день после Дня Благодарения.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4406
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1812 раз.
Подякували: 3718 раз.
 
Профіль
7
5
8
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день\вечер Уважаемому сообществу.
Не подскажет ли кто-нить график погашения ОВГЗ на 2020?
Заранее спасибо
Деньгами надо управлять, а не служить им.
holder
 
Повідомлень: 74
З нами з: 11.05.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:59

  holder написав:Добрый день\вечер Уважаемому сообществу.
Не подскажет ли кто-нить график погашения ОВГЗ на 2020?
Заранее спасибо

Салам,на сайтах всё.Три года мороза.понимаем))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3221
З нами з: 03.12.14
Подякував: 393 раз.
Подякували: 456 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Занимательная статистика: это первый год за последние 5 лет, когда курс не вырос на следующий день после Дня Благодарения.
Жду постэкообоснование от прапора)).Уверен и тут не без масолов :D
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 29 лис, 2019 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3221
З нами з: 03.12.14
Подякував: 393 раз.
Подякували: 456 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:44

  rajdugasat написав:Странно, что айтишники ничего такого не требуют, хотя попадалово на курсе у них серьёзное.


Айтішники гострять лижі...
Bambula
 
Повідомлень: 276
З нами з: 19.09.12
Подякував: 197 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:12

  Bambula написав:
  rajdugasat написав:Странно, что айтишники ничего такого не требуют, хотя попадалово на курсе у них серьёзное.


Айтішники гострять лижі...

Все правильно, в Польше сметанка повкуснее и дешевле. :)
andrein
 
Повідомлень: 469
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28322833283428352836>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1627, 1628, 1629
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16288 1985141
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 17:51
Аlександр
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6747 1479817
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 16:58
serp6769
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 31, 32, 33
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
321 42137
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 15:53
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (820)
29.11.2019 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.