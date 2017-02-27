Помните год назад дискуссии по портам Азова? Тогда это совпало с российской морской агрессией. Спустя год (как впрочем и каждый год) ситуация с погодой повторяется. Комментирует "операційний директор терміналу "Укртрансагро" Андрій Леонідов". https://zik.ua/news/2019/11/29/cherez_s ... dku_947311
Те же тезисы что я описывал на этих страницах год назад.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з...............29.11.2019...............02.12.2019 дата розрахунку..............28.11.2019...............29.11.2019 Долар США.....................2403,5575................2397,2276 После полудня гривна укрепилась еще на 0.35 копейки. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же началось плавное снижение. До 10-35 опустились на 2 копейки, сузив спред до рабочего. До 11 постояли на месте, после чего опустились на копейку. Следующую копейку потеряли перед самым полуднем. Устроив в честь пятницы обеденный перерыв раньше времени, постояли на месте до 13-10, после чего снова опустились на копейку. После 14 развернулись и уверенно пошли вверх. Чуть более, чем за час прошли обратно почти весь дневной путь, поднявшись на 4.5 копейки. Рост происходил уже без оборотов. Официальный курс встретили котировками 23.9850 - 24.0100. За день котировки опустились на 0.5 копейки относительно открытия и выросли на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2017 - 2701.39 (-304) 2018 - 2839.09 (-442)
2016 - 2559.93 2015 - 2388.46 Занимательная статистика: это первый год за последние 5 лет, когда курс не вырос на следующий день после Дня Благодарения.