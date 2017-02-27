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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2833283428352836>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 380
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
45
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:17

Если инвесторы поперли в Украину, значит в мире уже совсем плохо стало в плане инвестирования и очередной кризис похоже уже на пороге.
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:31

С начала года по 29 ноября НБУ провел операции на межбанке

Покупка валюты $5,4793 млрд
Продажа валюты $0,47923 млрд

Чистая покупка 5 млрд $

За эту неделю НБУ купил 184 млн.долларов.
Сегодня около 80 млн купил НБУ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

andrein написав:Если инвесторы поперли в Украину, значит в мире уже совсем плохо стало в плане инвестирования и очередной кризис похоже уже на пороге.


Какие инвесторы поперли ?
Что строят ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:36

Результаты интервенций за неделю

За неделю 25-29.11.2019 НБУ выкупил 184 млн.
Все интервенции осуществлялись по единому курсу.

Сегодня НБУ купил около 80 млн.
Похоже, что НБУ ловил курс после каждого шага вниз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну... неделя - это уже что-то...
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:47

  zzzzzz написав:С начала года по 29 ноября НБУ провел операции на межбанке
Покупка валюты $5,4793 млрд
Продажа валюты $0,47923 млрд
Чистая покупка 5 млрд $
За эту неделю НБУ купил 184 млн.долларов.
Сегодня около 80 млн купил НБУ
И это все при глубоко отрицательном торг балансе!
Даже если отбросить 4 ярда от нерезов в ОВГЗ (на самом деле там меньше, где-то 3,8) то выходит, что и без них купили больше ярда! Какой же тогда равновесный курс на сейчас - 22...??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:47

  freeze написав:
andrein написав:Если инвесторы поперли в Украину, значит в мире уже совсем плохо стало в плане инвестирования и очередной кризис похоже уже на пороге.


Какие инвесторы поперли ?
Что строят ?



Немного о прямых иностранных инвестициях в акционерный капитал за первые 9 месяцев 2019 и 2018 годов. ( данные Держстат )

Завели в этом году 1,668 млрд $ ( 1,710 млрд $ - 2018 )
Вывели в этом году в 2 раза больше $983 млн, против $491 млн.

В этом году так называемый рост акционергого капитала произошел за счет курсовой переоценки . Из общего прироста в $1,82 млрд за счет курсовой переоценки был прирост на $1,142 млрд

Судя по статистике инвесторы совсем не спешат в Украину о чем говорит динамика завода инвестиций. А динамика вывода говорит даже про обратный процесс.
Основной вывод инвестиций пришелся на 1 полугодие, так.что тут никакой политической подоплеки не хочу делать.

( Красными квадратами обозначил вывод ПИИ )

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:49

  asti написав:
  zzzzzz написав:С начала года по 29 ноября НБУ провел операции на межбанке
Покупка валюты $5,4793 млрд
Продажа валюты $0,47923 млрд
Чистая покупка 5 млрд $
За эту неделю НБУ купил 184 млн.долларов.
Сегодня около 80 млн купил НБУ
И это все при глубоко отрицательном торг балансе!
Даже если отбросить 4 ярда от нерезов в ОВГЗ (на самом деле там меньше, где-то 3,8) то выходит, что и без них купили больше ярда! Какой же тогда равновесный курс на сейчас - 22...??!


Думаю дивиденды иностранные компании не стали выводить. ( Или сократили вывод )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:49

zzzzzz, миттал подправит статистику
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:51

К слову, на следующей неделе опять ожидаются четырехлеточки! Так что ещё не вечер! (В смысле, не дно!!))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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