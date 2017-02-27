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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:17
Если инвесторы поперли в Украину, значит в мире уже совсем плохо стало в плане инвестирования и очередной кризис похоже уже на пороге.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:31
С начала года по 29 ноября НБУ провел операции на межбанке
Покупка валюты $5,4793 млрд
Продажа валюты $0,47923 млрд
Чистая покупка 5 млрд $
За эту неделю НБУ купил 184 млн.долларов.
Сегодня около 80 млн купил НБУ
Живите своим умом!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Какие инвесторы поперли ?
Что строят ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:36
Результаты интервенций за неделю
За неделю 25-29.11.2019 НБУ выкупил 184 млн.
Все интервенции осуществлялись по единому курсу.
Сегодня НБУ купил около 80 млн.
Похоже, что НБУ ловил курс после каждого шага вниз.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну... неделя - это уже что-то...
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:47
И это все при глубоко отрицательном торг балансе!
Даже если отбросить 4 ярда от нерезов в ОВГЗ (на самом деле там меньше, где-то 3,8) то выходит, что и без них купили больше ярда! Какой же тогда равновесный курс на сейчас - 22...??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:47
Немного о прямых иностранных инвестициях в акционерный капитал за первые 9 месяцев 2019 и 2018 годов. ( данные Держстат )
Завели в этом году 1,668 млрд $ ( 1,710 млрд $ - 2018 )
Вывели в этом году в 2 раза больше $983 млн, против $491 млн.
В этом году так называемый рост акционергого капитала произошел за счет курсовой переоценки . Из общего прироста в $1,82 млрд за счет курсовой переоценки был прирост на $1,142 млрд
Судя по статистике инвесторы совсем не спешат в Украину о чем говорит динамика завода инвестиций. А динамика вывода говорит даже про обратный процесс.
Основной вывод инвестиций пришелся на 1 полугодие, так.что тут никакой политической подоплеки не хочу делать.
( Красными квадратами обозначил вывод ПИИ )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:49
Думаю дивиденды иностранные компании не стали выводить. ( Или сократили вывод )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:49
zzzzzz, миттал подправит статистику
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:51
К слову, на следующей неделе опять ожидаются четырехлеточки! Так что ещё не вечер! (В смысле, не дно!!))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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