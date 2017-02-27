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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2833283428352836

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 380
Не нижче 24.50
54%
206
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
44
23.75 - 23.99
5%
18
23.50 - 23.74
5%
19
23.25 - 23.49
2%
8
23.00 - 23.24
4%
16
Нижче 23.00
12%
45
Всього голосів : 380
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...а чого ніхто не пише, що з понеділка ракета #туземун, так як будуть конвертувати супермаркети і пересічні торгаші :mrgreen: свій виторг?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:52

  asti написав:К слову, на следующей неделе опять ожидаются четырехлеточки! Так что ещё не вечер! (В смысле, не дно!!))


три-с-половиной леточки ))) :lol:

А еще на следующей неделе будут гасить 9-месячные ОВГЗ на 4,4 млрд, там наверно валом нерезов сидит.

Плохо что лимит подняли немного на 4хлетки ( 3 млрд )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:53

А на декабрь в целом есть где-то информация (ОВГЗ первичка))??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:54

asti
Есть уже на сайте Минфина
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:01

  Michael написав:Насамо деле курс стоит на отметке 28-29 по состоянию экономике

Аргументы и расчет курса в студию!
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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