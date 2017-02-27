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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...а чого ніхто не пише, що з понеділка ракета #туземун, так як будуть конвертувати супермаркети і пересічні торгаші свій виторг?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:52
три-с-половиной леточки )))
А еще на следующей неделе будут гасить 9-месячные ОВГЗ на 4,4 млрд, там наверно валом нерезов сидит.
Плохо что лимит подняли немного на 4хлетки ( 3 млрд )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:53
А на декабрь в целом есть где-то информация (ОВГЗ первичка))??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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